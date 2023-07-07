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Анчелотти разозлил президента Бразилии из-за работы в сборной

7 июля 2023 10:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти разозлил президента Бразилии из-за работы в сборной
Карло Анчелотти после победы в Лиге чемпионов. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти привык к критике, но еще никогда за долгую карьеру его не начинали ругать до начала работы в новом месте. Итальянцу будет непросто тренировать "селесао". 

Президент Бразилии Лулу да Силва считает, что Карло Анчелотти не должен работать с национальной командой, сообщает SBT News.

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Карло Анчелотти еще год будет руководить игрой "Реала". Летом следующего года у 64-летнего тренера закончится контракт с мадридским клубом. Специалист перейдет на работу в сборную Бразилии. Но это нравится далеко не всем болельщикам "селесао". 

Карло Анчелотти
Флорентино Перес и Карло Анчелотти. Фото: instagram.com/realmadrid/

Лула раскритиковал Анчелотти 

Главным противником назначения итальянского тренера в сборную Бразилии стал президент этой страны. Лула да Силва считает, что местная Федерация футбола должна была выбрать на эту должность кого-то из бразильских тренеров. Политик считает, что Анчелотти не справится со своими обязанностями. 

"Странно доверить сборную Бразилии тренеру, который не знает, как работать с национальными командами. Анчелотти никогда не тренировал сборную Италии. Лучше бы он занялся решением проблем этой команды, которой даже не было на Кубке Мира-2022", — заявил Лула да Силва. 

Предполагается, что Карло Анчелотти будет работать со сборной Бразилии как минимум два года. Он должен отвезти команду на чемпионат мира-2024. 

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