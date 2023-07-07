Анчелотти разозлил президента Бразилии из-за работы в сборной
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти привык к критике, но еще никогда за долгую карьеру его не начинали ругать до начала работы в новом месте. Итальянцу будет непросто тренировать "селесао".
Президент Бразилии Лулу да Силва считает, что Карло Анчелотти не должен работать с национальной командой, сообщает SBT News.
Карло Анчелотти еще год будет руководить игрой "Реала". Летом следующего года у 64-летнего тренера закончится контракт с мадридским клубом. Специалист перейдет на работу в сборную Бразилии. Но это нравится далеко не всем болельщикам "селесао".
Лула раскритиковал Анчелотти
Главным противником назначения итальянского тренера в сборную Бразилии стал президент этой страны. Лула да Силва считает, что местная Федерация футбола должна была выбрать на эту должность кого-то из бразильских тренеров. Политик считает, что Анчелотти не справится со своими обязанностями.
"Странно доверить сборную Бразилии тренеру, который не знает, как работать с национальными командами. Анчелотти никогда не тренировал сборную Италии. Лучше бы он занялся решением проблем этой команды, которой даже не было на Кубке Мира-2022", — заявил Лула да Силва.
Предполагается, что Карло Анчелотти будет работать со сборной Бразилии как минимум два года. Он должен отвезти команду на чемпионат мира-2024.
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