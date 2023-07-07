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Анчелотті розлютив президента Бразилії через роботу в збірній

7 липня 2023 10:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Анчелотті розлютив президента Бразилії через роботу в збірній
Карло Анчелотті після перемоги у Лізі чемпіонів. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті звик до критики, але ще ніколи за довгу кар'єру його не починали сварити до початку роботи в новому місці. Італійцю буде непросто тренувати "селесао".

Президент Бразилії Лулу да Сілва вважає, що Карло Анчелотті не має працювати з національною командою, повідомляє SBT News.

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Карло Анчелотті ще рік керуватиме грою "Реала". Влітку наступного року у 64-річного тренера закінчиться контракт із мадридським клубом. Фахівець перейде на роботу до збірної Бразилії. Але це подобається далеко не всім уболівальникам "селесао".

Карло Анчелотті
Флорентіно Перес та Карло Анчелотті. Фото: instagram.com/realmadrid/

Лула розкритикував Анчелотті

Головним супротивником призначення італійського тренера до збірної Бразилії став президент цієї країни. Лула да Сілва вважає, що місцева Федерація футболу мала обрати на цю посаду когось із бразильських тренерів. Політик вважає, що Анчелотті не впорається зі своїми обов'язками.

"Дивно довірити збірну Бразилії тренеру, який не знає, як працювати з національними командами. Анчелотті ніколи не тренував збірну Італії. Краще б він зайнявся розв'язанням проблем цієї команди, якої навіть не було на Кубку Світу-2022", — заявив Лула да Сілва.

Передбачається, що Карло Анчелотті працюватиме зі збірною Бразилії як мінімум два роки. Він має відвезти команду до чемпіонату світу-2024.

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