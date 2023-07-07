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"ПСЖ" замінить Мбаппе лідером "Барселони"

7 липня 2023 09:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"ПСЖ" замінить Мбаппе лідером "Барселони"
Луїс Енріке на презентації в "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво "ПСЖ" змирилося з тим, що Кіліан Мбаппе найближчим часом піде з клубу. На капітана збірної Франції претендують мадридський "Реал" та англійський "Ліверпуль".

"ПСЖ" вже шукає заміну лідеру команди, повідомляє Foot Mercato.

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У "ПСЖ" розуміють, що не зможуть якісно замінити Кіліана Мбаппе. Саме тому чемпіони Франції готові запросити до команди відразу кількох нових футболістів. Одним із них стане Рандаль Коло Муані з німецького "Айнтрахту". Другим може стати лідер "Барселони".

Хто стане гравцем "ПСЖ"?

Йдеться про футболіста збірної Франції Усмана Дембеля. Він поки не продовжив контракт із "Барселоною", і сума відступних за 26-річного гравця становить лише 50 млн євро. Гру Дембеле високо цінує новий головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке, який наполягає на цьому трансфері.

Усман Дембеле
Усман Дембеле готується до сезону Фото: instagram.com/o.dembele7/

Сам Дембеле нещодавно казав, що хоче продовжити кар'єру в "Барселоні", але щедра пропозиція від "ПСЖ" може переконати Усмана. Після того, як француз позбавився травм, він став одним із лідерів каталонської команди. Минулого сезону на його рахунку вісім м'ячів та дев'ять результативних передач у всіх турнірах. Контракт Дембеле з "Барселоною" діє до літа 2024 року.

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