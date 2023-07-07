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"ПСЖ" заменит Мбаппе лидером "Барселоны"

7 июля 2023 09:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"ПСЖ" заменит Мбаппе лидером "Барселоны"
Луис Энрике на презентации в "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство "ПСЖ" смирилось с тем, что Килиан Мбаппе в ближайшее время уйдет из клуба. На капитана сборной Франции претендуют мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".

"ПСЖ" уже ищет замену лидеру команды, сообщает Foot Mercato

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В "ПСЖ" понимают, что не смогут качественно заменить Килиана Мбаппе. Именно поэтому чемпионы Франции готовы пригласить в команду сразу несколько новых футболистов. Одним из них станет Рандаль Коло Муани из немецкого "Айнтрахта". Вторым может оказаться лидер "Барселоны". 

Кто станет игроком "ПСЖ"? 

Речь идет о футболисте сборной Франции Усмане Дембеле. Он пока не продлил контракт с "Барселоной", и сумма отступных за 26-летнего игрока составляет всего 50 млн евро. Игру Дембеле высоко ценит новый главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике, который настаивает на этом трансфере. 

Усман Дембеле
Усман Дембеле готовится к сезону. Фото: instagram.com/o.dembele7/

Сам Дембеле недавно говорил, что хочет продолжить карьеру в "Барселоне", но щедрое предложение от "ПСЖ" может переубедить Усмана. После того как француз избавился от травм, он стал одним из лидеров каталонской команды. В прошлом сезоне на его счету восемь мячей и девять результативных передач во всех турнирах. Контракт Дембеле с "Барселоной" действует до лета 2024 года. 

Напомним, хавбек Руслан Малиновский будет играть за известный клуб: готовится трансфер. 

Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе: "Днепр-1" получит предложение. 

Полузащитник Михаил Мудрик стал трансферной целью двух зарубежных клубов.

Трубин, Ракицкий и еще шесть игроков дисквалифицированы за массовую драку. 

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