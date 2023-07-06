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Трубин обратился к болельщикам: "Нам болит не меньше, чем вам"

6 июля 2023 10:38
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Агабекян Карен
редактор
Трубин обратился к болельщикам: "Нам болит не меньше, чем вам"
Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В полуфинале Чемпионата Европы U-21 сборная Украины проиграла команде Испании. "Сине-желтые" уступили со счетом 1:5.

После матча голкипер сборной Украины Анатолий Трубин в Instagram разделил отчаяние болельщиков.

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На чемпионате Европы сборная Украины попала в группу B, где победила Хорватию (2:0) и Румынию (1:0) и сыграла вничью с Испанией (2:2). Только по разнице забитых и пропущенных мячей украинцы уступили первое место испанцам. В четвертьфинале команда Руслана Ротаня победила команду Франции (3:1).

Команда разочарована не меньше, чем болельщики

Трубин решил прокомментировать упреки болельщиков в соцсетях, которые начали поступать после разгромного поражения.

"Легче всего написать комментарий: "Слишком рано расслабились". Но нам болит не меньше, чем вам.

Мы хотели выиграть так же сильно, как вы нам желали победы. Спасибо всем, кто делал это искренне и до конца", — написал Трубин.

Отметим, что в финале Чемпионата Европы-2023 сыграют Испания и Англия, которая в своем полуфинале со счетом 3:0 разгромила Израиль.

Несмотря на поражение, сборная Украины вышла на Олимпийские игры-2024 в Париже.

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