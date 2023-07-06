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Трубін звернувся до вболівальників: "Нам болить не менше, ніж вам"

6 липня 2023 10:38
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Агабекян Карен
редактор
Трубін звернувся до вболівальників: "Нам болить не менше, ніж вам"
Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У півфіналі Чемпіонату Європи U-21 збірна України програла команді Іспанії. "Синьо-жовті" поступилися з рахунком 1:5.

Після матчу голкіпер збірної України Анатолій Трубін в Instagram розділив розпач уболівальників.

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На чемпіонаті Європи збірна України потрапила в групу B, де перемогла Хорватію (2:0) та Румунію (1:0) й зіграла унічию з Іспанією (2:2). Лише за різницею забитих та пропущених м’ячів українці поступилися першим місцем іспанцям. У чвертьфіналі команда Руслана Ротаня перемогла команду Франції (3:1).

Команда розчарована не менше, ніж вболівальники

Трубін вирішив прокоментувати докори вболівальників у соцмережах, які почали надходити після розгромної поразки.

"Легше всього написати комент: "Занадто рано розслабились". Та нам болить не менше, ніж вам.

Ми хотіли виграти так само сильно, як ви нам бажали перемоги. Дякую всім, хто робив це щиро та до кінця", — написав Трубін.

Зазначимо, що у фіналі Чемпіонату Європи-2023 зіграють Іспанія та Англія, яка у своєму півфіналі з рахунком 3:0 розгромила Ізраїль.

Попри поразку збірна України вийшла на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

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