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Трубін перейде в "Інтер" та отримає сильного конкурента за місце в основі

7 липня 2023 10:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін перейде в "Інтер" та отримає сильного конкурента за місце в основі
Анатолій Трубін на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво міланського "Інтера" готує трансфер до Англії свого головного воротаря Андре Онана. Українець Анатолій Трубін може замінити камерунця в італійському клубі.

Не виключено, що при цьому у Трубіна з'явиться сильний конкурент, повідомляє Фабриціо Романо.

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Анатолій Трубін готується до виходу з "Шахтаря". Новий сезон голкіпер збірної України може розпочати в "Інтері". Керівництво італійського клубу готове заплатити за молодого гравця 15 млн євро.

Конкурент Трубіна

"Інтер" практично погодив продаж Андре Онана у "Манчестер Юнайтед" за 50 млн євро та бонуси. Частину отриманих грошей італійці переведуть донецькому "Шахтарю". За Трубіна заплатять менше за його ринкову вартість, оскільки через рік в Анатолія закінчується термін дії контракту з "гірниками".

Анатолій Трубін
Трубін у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Конкурентом українського голкіпера може стати Янн Зоммер із "Баварії". Італійський клуб хоче купити й українця, і воротаря збірної Швейцарії. Зоммер провів у Мюнхені всього сезон і хоче змінити клуб, оскільки "Баварія" продовжить робити ставку на Мануеля Ноєра.

Зоммеру вже 34 роки. В "Інтері" хочуть, щоб він підміняв Трубіна, якому потрібен час на адаптацію у Серії А.

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