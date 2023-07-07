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Перес нашел замену Анчелотти: это не Зидан

7 июля 2023 12:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Перес нашел замену Анчелотти: это не Зидан
Флорентино Перес отвечает на вопросы. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Уход тренера Карло Анчелотти из "Реала" следующим летом в связи с истечением его контракта является пред решенным. У президента Флорентино Переса  и совета дир екто ров клуба есть   целый год на выбор нового наставника.  

"Королевский клуб" уже определился с приоритетной кандидатурой на этот пост, сообщает Football Espana

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Чаще всего в прессе фигурирует имя Зинедина Зидана, который уже несколько раз работал в "Реале" тренером. Получить эту работу хочет и наставник "Кастильи", бывший форвард сборной Испании Рауль Гонсалес.

Была информация о том, что мадридцы присматривались к немецкому наставнику Юлиану Нагельсманну. Однако ни один из этих специалистов не является фаворитом на пост главного тренера "бланкос". 

Кто возглавит "Реал"? 

Главным кандидатом на замену Карло Анчелотти является наставник немецкого "Байера" Хаби Алонсо. Бывший футболист мадридского клуба начал карьеру в 2019 году в "Реале Сосьедаде". Год назад он возглавил леверкузенскую команду, с которой закончил сезон на шестом месте в турнирной таблице. 

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо в "Байере". Скриншот YouTube

У 41-летнего Алонсо были предложения от топ-клубов, но он решил остаться в "Байере" еще на сезон. Испанец понимает, что пока еще остается новичков в тренерском деле и стремится получить новые знания без давления со стороны клубного руководства. Но уже через год перспективный тренер вполне может возглавить "Реал". 

Напомним, Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе: "Днепр-1" получит предложение. 

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