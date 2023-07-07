Кейн строит роскошный особняк без комнаты для трофеев, но с полем для гольфа

Харри Кейн перед матчем. Фото: REUTERS/Lee Smith

Капитан сборной Англии Гарри Кейн приступил к работе над новым многомиллионным особняком со спа-центром, полем для гольфа и центром дикой природы. Вилла будет располагаться в 15 милях от тренировочной базы "Челси".

Строительство нового дома вызвало очередную волну слухов об уходе Кейна из "Тоттенхэма", сообщает The Sun.

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Харри Кейн приобрел многомиллионный особняк в одном из элитных районов Лондона. Форвард уже приступил к реновации своего нового дома. При этом он настолько привык выступать за "Тоттенхэм", что не удосужился построить комнату для трофеев.

Что известно об особняке Кейна?

Сейчас Харри живет на северо-западе Лондона со своей женой Кейт и тремя детьми. Еще в сентябре 2021 года 29-летний футболист приобрел недвижимость на краю поля для гольфа Wentworth в Суррее за 6,65 миллиона фунтов стерлингов.

Капитан сборной Англии хочет снести нынешнее главное здание, дом у бассейна и гараж, чтобы создать свое идеальное трехэтажное жилище. Форвард планирует построить раздевалку, "гламурную комнату" и роскошный спа-центр с инфракрасной сауной на первом этаже.

Харри Кейн в сборной Англии. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Также будут две спальни с ванными комнатами для персонала, а также четыре семейные спальни с отдельными гардеробными и ванными комнатами. Дом футболиста должен был соответствовать плану "Зеленого пояса": на территории особняка будут насесты для летучих мышей. Сад виллы выходит на поле для гольфа.

В обширном жилище также будет комната, предназначенная исключительно для футбольных бутс Кейна, а также комната для его верхней одежды.

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