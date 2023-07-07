Кейн будує розкішний особняк без кімнати для трофеїв, але з полем для гольфу

Харрі Кейн перед матчем. Фото: REUTERS/Lee Smith

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн розпочав роботу над новим багатомільйонним особняком зі спа-центром, полем для гольфу та центром дикої природи. Вілла розташовуватиметься за 15 миль від тренувальної бази "Челсі".

Будівництво нового будинку викликало чергову хвилю чуток про відхід Кейна з "Тоттенгема", повідомляє The Sun.

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Харрі Кейн придбав багатомільйонний особняк в одному з найелітніших районів Лондона. Форвард уже розпочав реновацію свого нового будинку. При цьому він настільки звик виступати за "Тоттенгем", що не забув побудувати кімнату для трофеїв.

Що відомо про особняк Кейна?

Зараз Харрі живе на північному заході Лондона зі своєю дружиною Кейт та трьома дітьми. Ще у вересні 2021 року 29-річний футболіст придбав нерухомість на краю поля для гольфу Wentworth у Сурреї за 6,65 мільйона фунтів стерлінгів.

Капітан збірної Англії хоче знести нинішню головну будівлю, будинок біля басейну та гараж, щоб створити свою ідеальну триповерхову оселю. Форвард планує побудувати роздягальню, "гламурну кімнату" та розкішний спа-центр з інфрачервоною сауною на першому поверсі.

Харрі Кейн у збірній Англії. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Також будуть дві спальні з ванними кімнатами для персоналу, а також чотири сімейні спальні з окремими вбиральнями та ванними кімнатами. Будинок футболіста мав відповідати плану "Зеленого пояса": на території особняка будуть гнізда для кажанів. Сад вілли виходить на поле для гольфу.

У величезній оселі також буде кімната, призначена виключно для футбольних бутс Кейна, а також кімната для його верхнього одягу.

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