Перес знайшов заміну Анчелотті: це не Зідан

Флорентіно Перес відповідає на запитання. Скріншот YouTube

Відхід тренера Карло Анчелотті з "Реала" наступного літа у зв'язку зі закінченням його контракту вирішеним. У президента Флорентіно Переса і поради директорів клубу є цілий рік на вибір нового наставника.

"Королівський клуб" вже визначився з пріоритетною кандидатурою на цю посаду, повідомляє Football Espana.

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Найчастіше у пресі фігурує ім'я Зінедіна Зідана, який уже кілька разів працював у "Реалі" тренером. Здобути цю роботу хоче і наставник "Кастільї", колишній форвард збірної Іспанії Рауль Гонсалес.

Була інформація про те, що мадридці придивлялися до німецького наставника Юліана Нагельсмана. Однак жоден із цих фахівців не є фаворитом на посаду головного тренера "бланкос".

Хто очолить "Реал"?

Головним кандидатом на заміну Карло Анчелотті є наставник німецького "Баєра" Хабі Алонсо. Колишній футболіст мадридського клубу розпочав кар'єру у 2019 році у "Реалі Сосьєдаді". Рік тому він очолив леверкузенську команду, з якою закінчив сезон на шостому місці у турнірній таблиці.

Хабі Алонсо у "Баєрі". Скріншот YouTube

41-річний Алонсо мав пропозиції від топклубів, але він вирішив залишитися в "Баєрі" ще на сезон. Іспанець розуміє, що поки що він новачок у тренерській справі та прагне отримати нові знання без тиску з боку клубного керівництва. Але вже за рік перспективний тренер може очолити "Реал".

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