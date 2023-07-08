ВСУ ликвидировали российского футбольного арбитра

Даниил Шеметов. Фото: РФС

Пока Российский футбольный союз пытается вернуть сборные и клубы на международную арену их представители воюют в Украине. И в организации даже не пытаются этого скрыть.

Несмотря на это, в УЕФА и ФИФА не прекращают переговоры о возвращении россиян на международную арену, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ранее Украинская ассоциация футбола уже возмущалась тем фактом, что на ежегодную встречу судей был приглашен российский арбитр Сергей Карасев. В это время коллеги приглашенного судьи воюют в Украине.

В России не пытаются скрывать участие своих сотрудников в войне в Украине. Фото: скрин-шот

Арбитра ликвидировали в Украине

РФС сообщило, что на так называемой "СВО" в Украине погиб 31-летний футбольный арбитр Даниил Шеметов. При этом не уточняется на каком направлении и когда был ликвидирован судья.

В РФС публично, не боясь гнева УЕФА, опубликовали сожаление в связи с гибелью человека, который поехал в чужую страну убивать ее граждан. В этой ситуации интересно посмотреть на реакцию УЕФА, конечно, если она последует.

"Даниил Шеметов погиб в зоне "специальной военной операции". Российский футбольный союз искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра. Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в первой лиге и уже получал ответственные матчи в "пути регионов" Кубка России.

РФС оказывает семье всю необходимую помощь, кроме того, коллеги Шеметова окажут его семье дополнительную финансовую поддержку", — говорится в заявлении РФС.

Отметим, что начиная с сезона 2019/2020 гг. Шеметов начал работать во Второй лиге России. В общем арбитр отсудил 41 матч чемпионата и пять игр Кубка России.

Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры с УЕФА о снятии санкций. В РФС хотят вернуться до отбора на Чемпионат мира-2026.

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