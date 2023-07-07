Сборная России по футболу хочет сыграть на ЧМ-2026: у РФС есть план

Российские футболисты перед матчем. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

В Российском футбольном союзе (РФС) не видят смысла отказываться от членства в ФИФА и УЕФА. Местные спортивные чиновники ждут, когда будут сняты международные санкции.

В РФС мечтают об участие на чемпионате мира 2026 года, сообщает "Чемпионат".

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов признался, что в переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении российских спортсменов на международную арену никогда не прекращались. В России продолжают надеяться на то, что скоро ситуация изменится, и санкции будут сняты.

Игроки перед матчем Кубка России. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

Участие в ЧМ-2026

Сборная России по футболу не принимала участия в матчах Кубка Мира в Катаре. Эта команда не была допущена к отбору на Евро-2024. Однако в РФС считают, что уже к началу отборочной кампании на Мундиаль-2026 местную футбольную команду допустят.

Именно по этой причине РФС не спешит переходить в Азию. В России хотят дождаться окончания действия санкций и мечтают снова играть против лучших команд мира. В случае ухода из ФИФА и УЕФА российской национальной футбольной команде будет разрешено участвовать только в Кубке Азии. По словам Митрофанова, это не соответствует амбициям страны.

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