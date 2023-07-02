ФИФА внесет исторические изменения в правила футбола
Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбола (IFAB) рассматривают изменения в футбольных правилах. Речь идет об одном из важнейших моментов во время атак — определение положения вне игры.
Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
Согласно тексту официального правила Футбольной ассоциации, регулирующего определение офсайда, игрок считается вне игры, если любая часть его тела, которой можно играть в футбол, находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и обороняющийся предпоследний футболист.
Ввод системы VAR позволил арбитрам замечать наименьшие положения вне игры. На чемпионате мира 2022 года в Катаре ФИФА впервые использовала полуавтоматическую систему фиксации положения вне игры, но спорные моменты все равно оставались.
В то же время ФИФА и IFAB уже некоторое время проводят обсуждения по другой трактовке вне игры. На переменах в правилах офсайда ранее настаивал также бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер. Пока французский специалист занимает в ФИФА должность директора по развитию мирового футбола.
🚨🚨| NEW: FIFA будет проверять новый offside право, где ВУГЛ тело для игрока должно быть в front of the defender для того, чтобы быть решенным.- CentreGoals. (@centregoals) июль 1, 2023
The player below not be offside using this rule. [DirectTVSports] pic.twitter.com/EVQTuoEnDt
В результате консультаций организации разработали новую концепцию положения вне игры. Теперь офсайд будут фиксироваться только в том случае, если игрок в момент паса всем телом находится за линией последнего защитника, а не только отдельной частью (головой, ногой и др.).
Впереди период тестирований
Новую концепцию офсайда уже обсудили на нескольких заседаниях Международного совета футбола, внедряющего или меняющего футбольные правила. Сначала планируется ее тестирование в низших дивизионах Италии, Швеции и Нидерландов, а затем в профессиональном футболе.
Напомним, форвард Роман Яремчук сменит "Брюгге" на известный клуб: продолжаются переговоры.
Хавбек Георгий Судаков продолжит карьеру в Италии: им интересуется топ-клуб.
"Манчестер Сити" могут дисквалифицировать из-за нарушения регламента УЕФА.
Жена Роналду показала трогательное общение Криштиану с детьми.
Форвард Харри Кейн передумал переходить в "Баварию" и выбрал другой клуб.