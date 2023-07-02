Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow ФИФА внесет исторические изменения в правила футбола arrow

ФИФА внесет исторические изменения в правила футбола

2 июля 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
ФИФА внесет исторические изменения в правила футбола
Новые правила сделают футбол более результативным. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбола (IFAB) рассматривают изменения в футбольных правилах. Речь идет об одном из важнейших моментов во время атак — определение положения вне игры.

Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Читайте также:

Согласно тексту официального правила Футбольной ассоциации, регулирующего определение офсайда, игрок считается вне игры, если любая часть его тела, которой можно играть в футбол, находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и обороняющийся предпоследний футболист.

Ввод системы VAR позволил арбитрам замечать наименьшие положения вне игры. На чемпионате мира 2022 года в Катаре ФИФА впервые использовала полуавтоматическую систему фиксации положения вне игры, но спорные моменты все равно оставались.

В то же время ФИФА и IFAB уже некоторое время проводят обсуждения по другой трактовке вне игры. На переменах в правилах офсайда ранее настаивал также бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер. Пока французский специалист занимает в ФИФА должность директора по развитию мирового футбола.

В результате консультаций организации разработали новую концепцию положения вне игры. Теперь офсайд будут фиксироваться только в том случае, если игрок в момент паса всем телом находится за линией последнего защитника, а не только отдельной частью (головой, ногой и др.).

Впереди период тестирований

Новую концепцию офсайда уже обсудили на нескольких заседаниях Международного совета футбола, внедряющего или меняющего футбольные правила. Сначала планируется ее тестирование в низших дивизионах Италии, Швеции и Нидерландов, а затем в профессиональном футболе.

Напомним, форвард Роман Яремчук сменит "Брюгге" на известный клуб: продолжаются переговоры.

Хавбек Георгий Судаков продолжит карьеру в Италии: им интересуется топ-клуб.

"Манчестер Сити" могут дисквалифицировать из-за нарушения регламента УЕФА.

Жена Роналду показала трогательное общение Криштиану с детьми.

Форвард Харри Кейн передумал переходить в "Баварию" и выбрал другой клуб.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз