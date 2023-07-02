ФИФА внесет исторические изменения в правила футбола

Новые правила сделают футбол более результативным. Фото: Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбола (IFAB) рассматривают изменения в футбольных правилах. Речь идет об одном из важнейших моментов во время атак — определение положения вне игры.

Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

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Согласно тексту официального правила Футбольной ассоциации, регулирующего определение офсайда, игрок считается вне игры, если любая часть его тела, которой можно играть в футбол, находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и обороняющийся предпоследний футболист.

Ввод системы VAR позволил арбитрам замечать наименьшие положения вне игры. На чемпионате мира 2022 года в Катаре ФИФА впервые использовала полуавтоматическую систему фиксации положения вне игры, но спорные моменты все равно оставались.

В то же время ФИФА и IFAB уже некоторое время проводят обсуждения по другой трактовке вне игры. На переменах в правилах офсайда ранее настаивал также бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер. Пока французский специалист занимает в ФИФА должность директора по развитию мирового футбола.

🚨🚨| NEW: FIFA будет проверять новый offside право, где ВУГЛ тело для игрока должно быть в front of the defender для того, чтобы быть решенным.



The player below not be offside using this rule. [DirectTVSports] pic.twitter.com/EVQTuoEnDt - CentreGoals. (@centregoals) июль 1, 2023

В результате консультаций организации разработали новую концепцию положения вне игры. Теперь офсайд будут фиксироваться только в том случае, если игрок в момент паса всем телом находится за линией последнего защитника, а не только отдельной частью (головой, ногой и др.).

Впереди период тестирований

Новую концепцию офсайда уже обсудили на нескольких заседаниях Международного совета футбола, внедряющего или меняющего футбольные правила. Сначала планируется ее тестирование в низших дивизионах Италии, Швеции и Нидерландов, а затем в профессиональном футболе.

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