Вінісіус очолить спеціальний відділ у ФІФА: чим планує зайнятись зірка "Реала"

Вінісіус Жуніор у матчі з "Валенсією". Фото: REUTERS/Pablo Morano

Форвард мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор розпочне кар'єру у ФІФА. Міжнародна федерація футболу вирішила запропонувати гравцеві роботу, щоб усунути наслідки недавнього скандалу.

Глава ФІФА Джанні Інфантіно запропонував Вінісіусу зайнятися боротьбою з расизмом, повідомляє офіційний сайт Союзу.

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Робота для Вінісіуса

Комітет ФІФА по боротьбі з расизмом очолить чинний футболіст. Вінісіус Жуніор постійно стикається з такою проблемою. Наприкінці сезону 2022/2023, коли мадридський "Реал" грав із "Валенсією", 22-річний футболіст знову став жертвою расизму.

Вінісіус святкує гол. Фото: REUTERS/Juan Medina

Той епізод викликав бурхливу реакцію у всьому світі. Навіть президент Бразилії розкритикував керівництво іспанської Ла Ліги через те, що не було вжито оперативних заходів щодо гравців, які зазнали Вінісіуса обструкції.

Тепер Вінісіус допоможе у боротьбі з расизмом у футболі. Комітет, який він очолить, у перспективі виробить заходи щодо цієї проблеми. Вони будуть запроваджені по всьому світу.

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