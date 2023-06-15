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Вінісіус очолить спеціальний відділ у ФІФА: чим планує зайнятись зірка "Реала"

15 червня 2023 19:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Вінісіус очолить спеціальний відділ у ФІФА: чим планує зайнятись зірка "Реала"
Вінісіус Жуніор у матчі з "Валенсією". Фото: REUTERS/Pablo Morano
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор розпочне кар'єру у ФІФА. Міжнародна федерація футболу вирішила запропонувати гравцеві роботу, щоб усунути наслідки недавнього скандалу.

Глава ФІФА Джанні Інфантіно запропонував Вінісіусу зайнятися боротьбою з расизмом, повідомляє офіційний сайт Союзу.

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У ФІФА мають намір серйозно посилити боротьбу із проявами расизму у футболі. Найближчим часом буде створено спеціальний департамент, який візьметься за боротьбу з цією несправедливістю.

Робота для Вінісіуса

Комітет ФІФА по боротьбі з расизмом очолить чинний футболіст. Вінісіус Жуніор постійно стикається з такою проблемою. Наприкінці сезону 2022/2023, коли мадридський "Реал" грав із "Валенсією", 22-річний футболіст знову став жертвою расизму.

Вінісіус Жуніор
Вінісіус святкує гол. Фото: REUTERS/Juan Medina

Той епізод викликав бурхливу реакцію у всьому світі. Навіть президент Бразилії розкритикував керівництво іспанської Ла Ліги через те, що не було вжито оперативних заходів щодо гравців, які зазнали Вінісіуса обструкції.

Тепер Вінісіус допоможе у боротьбі з расизмом у футболі. Комітет, який він очолить, у перспективі виробить заходи щодо цієї проблеми. Вони будуть запроваджені по всьому світу.

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