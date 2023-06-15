Винисиус возглавит специальный отдел в ФИФА: чем займется звезда "Реала"

Винисиус Жуниор в матче с "Валенсией". Фото: REUTERS/Pablo Morano

Форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор начнет карьеру в ФИФА. Международная Федерация футбола решила предложить игроку работу, чтобы устранить последствия недавнего скандала.

Глава ФИФА Джанни Инфантино предложил Винисиусу заняться борьбой с расизмом, сообщает официальный сайт Союза.

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В ФИФА намерены серьезно усилить борьбу с проявлением расизма в футболе. В ближайшее время будет создан специальный департамент, который займется борьбой с этой несправедливостью.

Работа для Винисиуса

Комитет ФИФА по борьбе с расизмом возглавит действующий футболист. Винисиус Жуниор постоянно сталкивается с такой проблемой. В конце сезона 2022/2023, когда мадридский "Реал" играл с "Валенсией", 22-летний футболист снова стал жертвой расизма.

Винисиус празднует гол. Фото: REUTERS/Juan Medina

Тот эпизод вызвал бурную реакцию во всем мире. Даже президент Бразилии раскритиковал руководство испанской Ла Лиги из-за того, что не были приняты оперативные меры в отношении игроков, которые подвергли Винисиуса обструкции.

Теперь Винисиус поможет в борьбе с расизмом в футболе. Комитет, который он возглавит, в перспективе выработает меры этой проблеме. Они будут внедрены по всему миру.

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