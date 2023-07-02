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ФІФА внесе історичні зміни у правила футболу

2 липня 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
ФІФА внесе історичні зміни у правила футболу
Нові правила зроблять футбол більш результативним. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Міжнародна рада футболу (IFAB) розглядають зміни футбольних правил. Йдеться мова про один з найважливіших моментів під час атак — визначення положення поза грою. 

Про це повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.

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Згідно з текстом офіційного правила Футбольної асоціації, що регулює визначення офсайда, гравець вважається поза грою, якщо будь-яка частина його тіла, якою можна грати у футбол, знаходиться ближче до лінії воріт суперника, ніж м'яч і передостанній футболіст, що обороняється.

Введення системи VAR дало змогу арбітрам помічати найменші положення поза грою. На чемпіонаті світу 2022 року у Катарі ФІФА вперше використала напівавтоматичну систему фіксації положення поза грою, але спірні моменти все одно залишались.

Водночас ФІФА та IFAB уже певний час проводять обговорення щодо іншого трактування поза грою. На змінах у правилах офсайду раніше наполягав також колишній тренер лондонського "Арсеналу" Арсен Венгер. Наразі французький спеціаліст займає у ФІФА посаду директора з розвитку світового футболу.

У результаті консультацій організації розробили нову концепцію положення поза грою. Тепер офсайд фіксуватимуть лише у тому випадку, якщо гравець у моменту пасу усім тілом знаходиться за лінією останнього захисника, а не лише окремою частиною (головою, ногою та ін.)

Попереду період тестувань

Нову концепцію офсайду уже обговорили на кількох засіданнях Міжнародної ради футболу, яка впроваджує або змінює футбольні правила. Спочатку планується її тестування у нижчих дивізіонах Італії, Швеції та Нідерландів, а потім — у професійному футболі.

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