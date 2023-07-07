Збірна Росії з футболу хоче зіграти на ЧС-2026: РФС має план

Російські футболісти перед матчем Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

У Російському футбольному союзі (РФС) не бачать сенсу відмовлятися від членства у ФІФА та УЄФА. Місцеві спортивні чиновники чекають, коли буде знято міжнародні санкції.

У РФС мріють про участь на чемпіонаті світу 2026 року, повідомляє "Чемпіонат".

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Генеральний секретар РФС Максим Митрофанов зізнався, що у переговори з УЄФА та ФІФА щодо повернення російських спортсменів на міжнародну арену ніколи не припинялися. У Росії продовжують сподіватися, що незабаром ситуація зміниться, і санкції буде знято.

Гравці перед матчем Кубка Росії. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

Участь у ЧС-2026

Збірна Росії з футболу не брала участі у матчах Кубка Світу у Катарі. Цю команду не було допущено до відбору на Євро-2024. Однак у РФС вважають, що вже до початку відбіркової кампанії на Мундіаль-2026 місцеву футбольну команду допустять.

Саме з цієї причини РФС не поспішає переходити до Азії. У Росії хочуть дочекатися закінчення дії санкцій та мріють знову грати проти найкращих команд світу. У разі виходу з ФІФА та УЄФА російській національній футбольній команді буде дозволено брати участь лише у Кубку Азії. За словами Митрофанова, це не відповідає амбіціям країни.

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