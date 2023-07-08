Свитолина и Цуренко с рекордом вышли в четвертый круг Уимблдона

Цуренко установила уникальное достижение. Фото: Twitter/WTA

Украинские теннисистки продолжают удивлять на одном из самых престижных турниров — Уимблдоне . Свитолина одержала четвертую победу в шести матчах против американки Кенин, а Цуренко выиграла в продолжительном тай-брейке в женских соревнованиях в истории турниров Большого шлема.

Подробности выступления украинок в материале Новости.LIVE.

Читайте также:

Предыдущие пять встреч между Светолиной и Кеннином проходили на хардовом покрытии. В последний раз они играли друг против друга в 2019 году на Итоговом турнире, и тогда также сильнее была украинка.

Победив в двух сетах 7:6, 6:3, Элина третий раз вышла в 1/8 финала на Уимблдоне: в 2017 году она остановилась на этой стадии, проиграв Елене Остапенко, а в 2019 году украинка дошла до полуфинала, что является ее лучшим результатом. на турнире.

The comeback run CONTINUES 😍



2019 semifinalist @ElinaSvitolina wins 7-6(3), 6-2 на qualifier Kenin и next faces счастливая мать Азаренко в 4 раунда! #Wimbledon pic.twitter.com/0uFEUAk1nV — wta (@WTA) 7 июля 2023

Следующей соперницей Светолиной будет Виктория Азаренко. Элина проиграла во всех предыдущих пяти встречах с белорусской. Теннисистки четыре раза играли на хардовом покрытии и один раз – на грунте.

Цуренко бьет рекорд самого длинного тайбрейка

Тай-брейк третьего сета в матче 1/16 финала Уимблдона между украинкой Лесей Цуренко и Аной Богдан из Румынии стал самым длинным в истории женских соревнований на турнирах Grand Slam.

Украинка выиграла его со счетом 20-18, отыграв по ходу пять матчболов. Сама Цуренко сумела завершить встречу по седьмому матчболу. Тай-брейк длился более 35 минут. Сам поединок, который длился 3 часа 40 минут, стал пока самым длинным на турнире этого сезона.

The hug at the end 🫂



Это должно быть для этих двух бойцов – идти это все по 3h40m of play! 👏👏 @LTsurenko | #Wimbledon pic.twitter.com/fLzk0Rptq7 — wta (@WTA) 7 июля 2023

В решающем сете украинка уступала со счетом 3:5 и затем выиграла три гейма подряд. В 11-м гейме Цуренко потеряла матчбол на собственной подаче, а на тай-брейке она имела преимущество 5:1, но Богдану удалось сравнять счет.

Теннисистки защищали очки на своих подачах, а после счета 8:8 Цуренко пять раз выходила вперед и имела матчболы, при этом отыграв пять матчболов румынки, и только с седьмой попытки смогла завершить встречу.

Леся в 11-й раз выступает в основной сетке турнира в Великобритании и впервые сыграет в 1/8 финала. Раньше ее лучшим результатом здесь был третий круг в 2017 и 2022 годах.

Следующая соперница Леси - Джессика Пегула (США, 4), победившая Элизабетту Коччаретто из Италии

Ранее Марта Костюк благодаря отказу Паулы Бадосы вышла в третий круг и установила рекорд Украины. Ангелина Калинина уступила Бьянке Андрееску из Канады.

Напомним, Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе : "Днепр-1" получит предложение.

"ПСЖ" заменит Мбаппе лидером "Барселоны".

Хавбек Руслан Малиновский будет играть за известный клуб: готовится трансфер.

Голкипер Анатолий Трубин перейдет в "Интер" и получит сильнейшего конкурента за место в основе.