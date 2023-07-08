Світоліна та Цуренко з рекордом вийшли до четвертого кола Вімблдону

Цуренко встановила унікальне досягнення. Фото: Twitter/WTA

Українські тенісистки продовжують дивувати на одному з найпрестижніших турнірів — Вімблдоні. Світоліна здобула четверту перемогу у шести матчах проти американки Кенін, а Цуренко виграла у найтривалішому тай-брейку у жіночих змаганнях в історії турнірів Великого шлему.

Подробиці виступу українок, в матеріалі Новини.LIVE.

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Попередні п'ять зустрічей між Світоліною та Кенін проходили на хардовому покритті. Востаннє вони грали один проти одного у 2019 році на Підсумковому турнірі, і тоді також сильнішою була українка.

Перемігши у двох сетах 7:6, 6:3, Еліна втретє вийшла до 1/8 фіналу на Вімблдоні: у 2017 році вона зупинилася на цій стадії, програвши Олені Остапенко, а у 2019 році українка дійшла до півфіналу, що є її найкращим результатом на турнірі.

The comeback run CONTINUES 😍



2019 semifinalist @ElinaSvitolina wins 7-6(3), 6-2 against qualifier Kenin and next faces fellow mother Azarenka in Round 4!#Wimbledonpic.twitter.com/0uFEUAk1nV — wta (@WTA) July 7, 2023

Наступною суперницею Світоліною буде Вікторія Азаренко. Еліна програла у всіх попередніх п'яти зустрічах з білорускою. Тенісистки чотири рази грали на хардовому покритті та один раз — на ґрунті.

Цуренко б’є рекорд найдовшого тайбрейку

Тай-брейк третього сета у матчі 1/16 фіналу Вімблдону між українкою Лесею Цуренко та Аною Богдан із Румунії став найдовшим в історії жіночих змагань на турнірах Grand Slam.

Українка виграла його з рахунком 20-18, відігравши по ходу п'ять матчболів. Сама Цуренко зуміла завершити зустріч із сьомого матчболу. Тай-брейк тривав понад 35 хвилин. Сам поєдинок, який тривав 3 години 40 хвилин, став поки що найдовшим на турнірі цього сезону.

The hug at the end 🫂



Let's hear it for these two fighters – leaving it all out there after 3h40m of play! 👏👏@LTsurenko | #Wimbledonpic.twitter.com/fLzk0Rptq7 — wta (@WTA) July 7, 2023

У вирішальному сеті українка поступалася з рахунком 3:5 і потім виграла три гейми поспіль. У 11-му геймі Цуренко втратила матчбол на власній подачі, а на тай-брейку вона мала перевагу 5:1, але Богдан вдалося зрівняти рахунок.

Тенісистки захищали очки на своїх подачах, а після рахунку 8:8 Цуренко п'ять разів виходила вперед і мала матчболи, при цьому відігравши п'ять матчболів румунки, і лише з сьомої спроби змогла завершити зустріч.

Леся 11-й раз виступає в основній сітці турніру у Великій Британії і вперше зіграє в 1/8 фіналу. Раніше її найкращим результатом тут було третє коло у 2017 та 2022 роках.

Chugging along 🚂



No.4 seed @JPegula defeats Cocciaretto 6-4, 6-0 to set up a last-16 meeting with Tsurenko!#Wimbledon pic.twitter.com/hifchfglfm — wta (@WTA) July 7, 2023

Наступна суперниця Лесі — Джесіка Пегула (США, 4), яка перемогла Елізабетту Коччаретто з Італії

Раніше Марта Костюк завдяки відмові Паули Бадоси вийшла у третє коло та встановила рекорд України. Ангеліна Калініна поступилась Б’янці Андрєєску з Канади.

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