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Світоліна та Цуренко з рекордом вийшли до четвертого кола Вімблдону

8 липня 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Світоліна та Цуренко з рекордом вийшли до четвертого кола Вімблдону
Цуренко встановила унікальне досягнення. Фото: Twitter/WTA
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українські тенісистки продовжують дивувати на одному з найпрестижніших турнірів — Вімблдоні. Світоліна здобула четверту перемогу у шести матчах проти американки Кенін, а Цуренко виграла у найтривалішому тай-брейку у жіночих змаганнях в історії турнірів Великого шлему.

Подробиці виступу українок, в матеріалі Новини.LIVE.

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Попередні п'ять зустрічей між Світоліною та Кенін проходили на хардовому покритті. Востаннє вони грали один проти одного у 2019 році на Підсумковому турнірі, і тоді також сильнішою була українка.

Перемігши у двох сетах 7:6, 6:3, Еліна втретє вийшла до 1/8 фіналу на Вімблдоні: у 2017 році вона зупинилася на цій стадії, програвши Олені Остапенко, а у 2019 році українка дійшла до півфіналу, що є її найкращим результатом на турнірі.

Наступною суперницею Світоліною буде Вікторія Азаренко. Еліна програла у всіх попередніх п'яти зустрічах з білорускою. Тенісистки чотири рази грали на хардовому покритті та один раз — на ґрунті.

Цуренко б’є рекорд найдовшого тайбрейку

Тай-брейк третього сета у матчі 1/16 фіналу Вімблдону між українкою Лесею Цуренко та Аною Богдан із Румунії став найдовшим в історії жіночих змагань на турнірах Grand Slam.

Українка виграла його з рахунком 20-18, відігравши по ходу п'ять матчболів. Сама Цуренко зуміла завершити зустріч із сьомого матчболу. Тай-брейк тривав понад 35 хвилин. Сам поєдинок, який тривав 3 години 40 хвилин, став поки що найдовшим на турнірі цього сезону.

У вирішальному сеті українка поступалася з рахунком 3:5 і потім виграла три гейми поспіль. У 11-му геймі Цуренко втратила матчбол на власній подачі, а на тай-брейку вона мала перевагу 5:1, але Богдан вдалося зрівняти рахунок.

Тенісистки захищали очки на своїх подачах, а після рахунку 8:8 Цуренко п'ять разів виходила вперед і мала матчболи, при цьому відігравши п'ять матчболів румунки, і лише з сьомої спроби змогла завершити зустріч.

Леся 11-й раз виступає в основній сітці турніру у Великій Британії і вперше зіграє в 1/8 фіналу. Раніше її найкращим результатом тут було третє коло у 2017 та 2022 роках.

Наступна суперниця Лесі — Джесіка Пегула (США, 4), яка перемогла Елізабетту Коччаретто з Італії

Раніше Марта Костюк завдяки відмові Паули Бадоси вийшла у третє коло та встановила рекорд України. Ангеліна Калініна поступилась Б’янці Андрєєску з Канади.

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