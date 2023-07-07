Костюк встановила національний рекорд на "Вімблдоні"

Марта Костюк радіє перемозі. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

На британському тенісному турнірі "Вімблдон" Марта Костюк завдяки відмові Паули Бадоси вийшла у третє коло одиночного жіночого розряду. Молода киянка встановила рекорд України

Костюк проводить один із найкращих сезонів у своїй кар'єрі, нагадує портал Новини.LIVE.

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Кілька днів тому Марта Костюк обіграла Марію Саккарі із Греції. Це була перша перемога українки над суперницями із першої десятки рейтингу WTA. Однак на цьому Костюк, якій надано номер 36 у рейтингу, вирішила не зупинятися.

Марта Костюк під час поєдинку. Фото: REUTERS/Carl Recine

Вражаюче досягнення Костюк

У другому раунді українка зустрілася з Паулою Бадосою. Іспанська спортсменка повернулася після простою довжиною півтора місяця, під час якого тенісистка лікувала травмовану спину.

Костюк виграла у Бадоси перший сет із рахунком 6:2, але під час другого Паула попросила достроково завершити поєдинок та знялася з турніру.

Марта Костюк у віці 21 року стала п'ятою тенісисткою з України, яка дійшла третього раунду на всіх Турнірах Великого Шолома. При цьому вона виявилася наймолодшою українською спортсменкою, якою скорилося це досягнення.

Еліна Світоліна зробила те саме у віці 22 років. Катерині Бондаренко було 24 роки, Олені Бондаренко — 25 років, а Лесі Цуренко — 28 років.

У третьому раунді "Вімблдону" Марта Костюк зустрінеться з американкою Медісон Кіз.

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