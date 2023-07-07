Костюк встановила національний рекорд на "Вімблдоні"
На британському тенісному турнірі "Вімблдон" Марта Костюк завдяки відмові Паули Бадоси вийшла у третє коло одиночного жіночого розряду. Молода киянка встановила рекорд України
Костюк проводить один із найкращих сезонів у своїй кар'єрі, нагадує портал Новини.LIVE.
Кілька днів тому Марта Костюк обіграла Марію Саккарі із Греції. Це була перша перемога українки над суперницями із першої десятки рейтингу WTA. Однак на цьому Костюк, якій надано номер 36 у рейтингу, вирішила не зупинятися.
Вражаюче досягнення Костюк
У другому раунді українка зустрілася з Паулою Бадосою. Іспанська спортсменка повернулася після простою довжиною півтора місяця, під час якого тенісистка лікувала травмовану спину.
Костюк виграла у Бадоси перший сет із рахунком 6:2, але під час другого Паула попросила достроково завершити поєдинок та знялася з турніру.
Марта Костюк у віці 21 року стала п'ятою тенісисткою з України, яка дійшла третього раунду на всіх Турнірах Великого Шолома. При цьому вона виявилася наймолодшою українською спортсменкою, якою скорилося це досягнення.
Еліна Світоліна зробила те саме у віці 22 років. Катерині Бондаренко було 24 роки, Олені Бондаренко — 25 років, а Лесі Цуренко — 28 років.
У третьому раунді "Вімблдону" Марта Костюк зустрінеться з американкою Медісон Кіз.
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