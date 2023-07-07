Костюк установила национальный рекорд на "Уимблдоне"

Марта Костюк радуется победе. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

На британском теннисном турнире "Уимблдон" Марта Костюк благодаря отказу Паулы Бадосы вышла в третий круг одиночного женского разряда. Молодая киевлянка установила рекорд Украины.

Костюк проводит один из лучших сезонов в своей карьере, напоминает портал Новини.LIVE.

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Несколько дней назад Марта Костюк обыграла Марию Саккари из Греции. Это была первая победа украинки над соперницами из первой десятки рейтинга WTA. Однако на этом Костюк, которой присвоен номер 36 в рейтинге, решила не останавливаться.

Марта Костюк во время поединка. Фото: REUTERS/Carl Recine

Впечатляющее достижение Костюк

Во втором раунде украинка встретилась с Паулой Бадосой. Испанская спортсменка вернулась в строй после простоя длинной в полтора месяца, во время которого теннисистка лечила травмированную спину.

Костюк выиграла у Бадосы первый сет со счетом 6:2, но во время второго Паула попросила досрочно завершить поединок и снялась с турнира.

Марта Костюк в возрасте 21 года стала пятой теннисисткой из Украины, которая дошла до третьего раунда на всех Турнирах Большого Шлема. При этом она оказалась самой молодой украинской спортсменкой, которой покорилось это достижение.

Элина Свитолина сделала то же самое в возрасте 22 лет. Екатерине Бондаренко было 24 года, Алене Бондаренко — 25 лет, а Лесе Цуренко 28 лет.

В третьем раунде "Уимблдона" Марта Костюк встретится с американкой Мэдисон Киз.

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