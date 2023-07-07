Костюк и Бадоса сыграли во втором круге Уимблдона: кто прошел дальше

Марта Костюк на Уимблдоне. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Украинка Марта Костюк провела второй поединок на английском теннисном турнире Уимблдон. Ее соперницей стала испанка Паула Бадоса.

Силы теннисисток примерно равны, но их матч не получился зрелищным, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Незадолго до Уимблдона Паула Бадоса вернулась в строй после тяжелой травмы позвоночника. Из-за этого повреждения она пропустила французский Ролан Гаррос. Однако последствия проблем со здоровьем помешали Бадосе продемонстрировать на корте все, на что она способна.

Костюк готовится к подаче. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Костюк ни в чем не уступала сопернице

Первый сет полностью прошел под диктовку украинской теннисистки. По действиям Бадосы было заметно, что она испытывала дискомфорт. Испанская спортсменка часто ошибалась, что сделало победу Костюк относительно легкой.

Во втором сете боль Бадосы усилилась, и она попросила об остановке поединка. Паула снялась с турнира. Таким образом Марта Костюк прошла в третий тур Уимблдона. Это была первая победа Марты над Паулой за четыре встречи.

В третьем раунде Марта Костюк встретится либо с Викторией Голубич из Швейцарии, либо с американкой Мэдисон Киз.

Уимблдон. Женщины. Одиночный разряд.

Второй круг.

Марта Костюк (Украина) — Паула Бадоса (Испания) — 6:2, 1:0 (отказ)

Напомним, Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе: "Днепр-1" получит предложение.

"ПСЖ" заменит Мбаппе лидером "Барселоны".

Хавбек Руслан Малиновский будет играть за известный клуб: готовится трансфер.

Голкипер Анатолий Трубин перейдет в "Интер" и получит сильного конкурента за место в основе.

Флорентино Перес нашел замену Анчелотти: это не Зидан.