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Костюк та Бадоса зіграли у другому колі Вімблдону: хто пройшов далі

7 липня 2023 14:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Костюк та Бадоса зіграли у другому колі Вімблдону: хто пройшов далі
Марта Костюк на Вімблдоні. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українка Марта Костюк провела другий поєдинок на англійському тенісному турнірі Вімблдон. Її суперницею стала іспанка Паула Бадоса.

Сили тенісисток приблизно рівні, але їхній матч не вийшов видовищним, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Незадовго до Вімблдону Паула Бадоса повернулася до ладу після тяжкої травми хребта. Через це ушкодження вона пропустила французький Ролан Гаррос. Однак наслідки проблем зі здоров'ям завадили Бадосі продемонструвати на корті все, на що вона здатна.

Марта Костюк
Костюк готується до подачі. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Костюк ні в чому не поступалася суперниці

Перший сет повністю пройшов під диктування української тенісистки. За діями Бадоси було помітно, що вона відчувала дискомфорт. Іспанська спортсменка часто помилялася, що зробило перемогу Костюк досить легкою.

У другому сеті біль Бадоси посилився, і вона попросила про зупинку поєдинку. Паула знялася із турніру. Таким чином Марта Костюк пройшла у третій тур Вімблдону. Це була перша перемога Марти над Паулою за чотири зустрічі.

У третьому раунді Марта Костюк зустрінеться або з Вікторією Голубіч зі Швейцарії, або з американкою Медісон Кіз.

Вімблдон. Жінки. Поодинокий розряд.

Друге коло.

Марта Костюк (Україна) — Паула Бадоса (Іспанія) — 6:2, 1:0 (відмова)

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