Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Костюк здобула історичну перемогу на Вімблдоні arrow

Костюк здобула історичну перемогу на Вімблдоні

5 липня 2023 18:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Костюк здобула історичну перемогу на Вімблдоні
Реакція Костюка на перемогу. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У жіночому одиночному розряді на англійському тенісному турнірі Вімблдон зафіксовано чергову сенсацію. Цього разу її авторкою стала Марта Костюк.

Українка зуміла обіграти сильнішу суперницю, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У першому ж колі Вімблдону Марта Костюк взяла гору над Марією Саккарі з Греції. Українці допомогла погода, оскільки під час матчу організатори турніру були змушені двічі робити паузи та чекати, доки закінчиться злива. Проте Костюк (номер 36 у рейтингу WTA, — Ред.) здобула історичну для себе перемогу.

Марта Костюк
Костюк віддала всі сили заради перемоги. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Деталі поєдинку Костюк

Експерти вважали українку аутсайдером поєдинку проти Саккарі (номер 8 у рейтингу WTA, — Ред). Ця перемога стала найрейтинговішою в кар'єрі Костюк.

Перша партія легко далася номінальній фаворитці поєдинку, яка не залишила Костюк жодного шансу. Натомість у другому сеті Марта за нічийного рахунку зробила другий брейк і взяла свою подачу. Завдяки силі волі та самовідданій грі їй вдалося виграти з рахунком 7:5.

У вирішальному сеті Марта змусила суперницю нервувати, взяла її подачу та довела справу до перемоги. Це була третя зустріч Костюк та Саккарі та перший успіх української тенісистки.

Суперницею Марти Костюк за другим раундом стане Елісон Риск (141 WTA) або Паула Бадоса (35 WTA).

Вімблдон. Жінки. Поодинокий розряд.

Перше коло.

Марта Костюк (Україна) — Марія Саккарі (Греція) — 0:6, 7:5, 6:2.

Нагадаємо, Михайло Мудрик став трансферною метою двох зарубіжних клубів.

Півзахисник Віктор Циганков потрібний відомому клубу: "Жирона" продасть українця.

Форвард Харрі Кейн визначився з майбутнім та провів важливу зустріч. 

"ПСЖ" знайшов заміну Кіліану Мбаппе: готується щедра пропозиція.

Дружина Олександра Усика зайнялася новим видом спорту. 

Мессі втрачає позиції: визначено найкращого форварда світу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз