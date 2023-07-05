Костюк здобула історичну перемогу на Вімблдоні

Реакція Костюка на перемогу. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

У жіночому одиночному розряді на англійському тенісному турнірі Вімблдон зафіксовано чергову сенсацію. Цього разу її авторкою стала Марта Костюк.

Українка зуміла обіграти сильнішу суперницю, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У першому ж колі Вімблдону Марта Костюк взяла гору над Марією Саккарі з Греції. Українці допомогла погода, оскільки під час матчу організатори турніру були змушені двічі робити паузи та чекати, доки закінчиться злива. Проте Костюк (номер 36 у рейтингу WTA, — Ред.) здобула історичну для себе перемогу.

Костюк віддала всі сили заради перемоги. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Деталі поєдинку Костюк

Експерти вважали українку аутсайдером поєдинку проти Саккарі (номер 8 у рейтингу WTA, — Ред). Ця перемога стала найрейтинговішою в кар'єрі Костюк.

Перша партія легко далася номінальній фаворитці поєдинку, яка не залишила Костюк жодного шансу. Натомість у другому сеті Марта за нічийного рахунку зробила другий брейк і взяла свою подачу. Завдяки силі волі та самовідданій грі їй вдалося виграти з рахунком 7:5.

У вирішальному сеті Марта змусила суперницю нервувати, взяла її подачу та довела справу до перемоги. Це була третя зустріч Костюк та Саккарі та перший успіх української тенісистки.

Суперницею Марти Костюк за другим раундом стане Елісон Риск (141 WTA) або Паула Бадоса (35 WTA).

Вімблдон. Жінки. Поодинокий розряд.

Перше коло.

Марта Костюк (Україна) — Марія Саккарі (Греція) — 0:6, 7:5, 6:2.

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