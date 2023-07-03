Світоліна в драматичному матчі вибила з "Вімблдону" легендарну Вінус Вільямс
У першому колі "Вімблдону" українка Еліна Світоліна зіграла проти п'ятиразової переможниці турніру, 43-річної Вінус Вільямс. Для тенісисток це був шостий матч однієї з одною.
Світоліна виграла п'ятий матч поспіль, повідомив портал Новини.LIVE.
Раніше у друге коло "Вімблдону" також вийшла українка Леся Цуренко, а Катерина Байндль у своєму матчі поступилася.
Мовлячи на два секунди. @ElinaSvitolina beats five-time champion Venus Williams, 6-4, 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/0JXnOuFxFX- Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2023
Еліна Світоліна — Вінус Вільямс 6:4, 6:3
Вперше Світоліна та Вільямс зустрілися у 2015 році, і тоді Вінус здобула свою єдину перемогу над українкою. Наступні матчі легенда програла.
На матч у Лондоні на центральному корті обидві тенісистки вийшли зарядженими, і всі очікували на напружений матч, якби не травма Вільямс у третьому геймі. Здавалося, що Вінус зараз зніметься, але вона на морально-вольових продовжила грати, хоч і була обмежена у пересуваннях, особливо до сітки.
Матч тривав півтори години, протягом яких Світоліна подала шість ейсів і не робила подвійних помилок. При цьому Еліна використала п'ять із дев'яти брейків.
Вінус мала в своєму активі лише два ейси і вісім подвійних помилок. Реалізація брейк-пойнтів становила два із шести.
У другому колі суперницею Світоліної буде 28-а сіяна Елізе Мертен, у якої українка раніше виграла у трьох із п'яти попередніх матчів.
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