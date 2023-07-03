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Світоліна в драматичному матчі вибила з "Вімблдону" легендарну Вінус Вільямс

3 липня 2023 22:32
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Агабекян Карен
редактор
Світоліна в драматичному матчі вибила з "Вімблдону" легендарну Вінус Вільямс
Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У першому колі "Вімблдону" українка Еліна Світоліна зіграла проти п'ятиразової переможниці турніру, 43-річної Вінус Вільямс. Для тенісисток це був шостий матч однієї з одною.

Світоліна виграла п'ятий матч поспіль, повідомив портал Новини.LIVE.

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Еліна Світоліна — Вінус Вільямс 6:4, 6:3

Вперше Світоліна та Вільямс зустрілися у 2015 році, і тоді Вінус здобула свою єдину перемогу над українкою. Наступні матчі легенда програла.

На матч у Лондоні на центральному корті обидві тенісистки вийшли зарядженими, і всі очікували на напружений матч, якби не травма Вільямс у третьому геймі. Здавалося, що Вінус зараз зніметься, але вона на морально-вольових продовжила грати, хоч і була обмежена у пересуваннях, особливо до сітки.

Матч тривав півтори години, протягом яких Світоліна подала шість ейсів і не робила подвійних помилок. При цьому Еліна використала п'ять із дев'яти брейків.

Вінус мала в своєму активі лише два ейси і вісім подвійних помилок. Реалізація брейк-пойнтів становила два із шести.

У другому колі суперницею Світоліної буде 28-а сіяна Елізе Мертен, у якої українка раніше виграла у трьох із п'яти попередніх матчів.

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