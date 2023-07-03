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Свитолина в драматичном матче выбила из "Уимблдона" легендарную Винус Уильямс

3 июля 2023 22:32
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Агабекян Карен
редактор
Свитолина в драматичном матче выбила из "Уимблдона" легендарную Винус Уильямс
Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В первом круге "Уимблдона" украинка Элина Свитолина сыграла против пятикратной победительницы турнира 43-летней Винус Уильямс. Для теннисисток это был шестой матч друг с другом.

Свитолина выиграла пятый матч подряд, сообщил портал Новини.LIVE.

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Элина Свитолина — Винус Уильямс 6:4, 6:3

Впервые Свитолина и Уильямс встретились в 2015 году, и тогда Винус одержала свою единственную победу над украинкой. Последующие все матчи легенда проиграла.

На матч в Лондоне на центральном корте обе теннисистки вышли заряженными, и нас мог ждать напряженный матч, если бы не травма Уильямс в третьем гейме. Казалось, что Винус сейчас снимется, но она на морально-волевых продолжила играть, хоть и была ограничена в передвижениях, особенно к сетке.

Матч длился полтора часа, в течение которых Свитолина подала шесть эйсов и не делала двойных ошибок. При этом у Элины пять из девяти использованных брейков.

У Винус было всего два эйса и восемь двойных ошибок. Реализация брейк-пойнтов составила два из шести.

Во втором круге соперницей Свитолиной будет 28-я сеяная Элизе Мертен, у которой украинка ранее выиграла в трех из пяти предыдущих матчей.

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