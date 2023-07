Свитолина в драматичном матче выбила из "Уимблдона" легендарную Винус Уильямс

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

В первом круге "Уимблдона" украинка Элина Свитолина сыграла против пятикратной победительницы турнира 43-летней Винус Уильямс. Для теннисисток это был шестой матч друг с другом.

Свитолина выиграла пятый матч подряд, сообщил портал Новини.LIVE.

Ранее во второй круг "Уимблдона" также вышла украинка Леся Цуренко, а Катерина Байндль в своем матче уступила.

