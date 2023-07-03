Цуренко вийшла в друге коло "Вімблдону": Байндль зачехлила ракетку

Леся Цуренко на "Вімблдоні". Фото: j48tennis.net

У першому колі "Вімблдону" сьогодні стартували українські тенісистки Леся Цуренко та Катерина Байндль. Результат у наших дівчат вийшов протилежним.

Цуренко вийшла до другого кола, а Байндль припинила виступи, повідомив портал Новини.LIVE.

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Українські тенісистки витратили на матчі по три сети. Цуренко перемогла американку Клер Лю, а Байндль поступилася Лейлі Фернандес із Канади.

Леся Цуренко — Клер Лю 6:3, 3:6, 6:4

Цуренко зустрічалася зі своєю суперницею у березні 2022 року в Майамі та виграла у двох сетах. Цього разу Лесі було складніше, але результат також на її користь.

Матч, який переривався на годину через дощ, тривав 150 хвилин, протягом яких Цуренко не подавала ейсів і зробила сім подвійних помилок. Також Леся використала 5 із 17 брейків.

Леся Цуренко у матчі проти Клер Лю. Фото: Twitter

Лю один раз подала навиліт і припустилася п'яти подвійних помилок. Вона реалізувала всього 4 із 21 брейк-пойнтів.

У другому колі "Вімблдону" Цуренко зіграє з переможницею матчу Цінь Вень Чжень із Китаю та чешки Катерини Синякової.

Катерина Байндль — Лейла Фернандес 4:6, 6:4, 4:6

Байндль зі своєю суперницею зустрічалася вперше, але відразу вважалася аутсайдером.

Матч Катерини тривав 2 години 24 хвилини й теж переривався через дощ. Байндль за матч подала по одному ейсу та подвійній помилці. При цьому реалізувала 5 із 12 брейк-пойнтів.

Катерина Байндль у матчі на "Вімблдоні". Фото: j48tennis.net

Фернандес сім разів подавала навиліт і припустилася 10 подвійних помилок. Також канадка реалізувала 6 із 11 брейків.

Зазначимо, що для Байндль це був п'ятий матч на "Вімблдон" та п'ята поразка. Тепер Катерина спробує себе у парному розряді, де вона виступить з австралійкою Дарією Севілл.

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