Свитолина против Уильямс и другие соперницы украинок на "Уимблдоне"
Определены все соперницы украинских теннисисток в первом круге турнира "Уимблдон"-2023. В этом первенстве "Большого шлема" примут участие сразу пять спортсменок из Украины.
Самая именитая соперница досталась Элине Свитолиной, сообщает портал Новини.LIVE.
Третьего июля в Великобритании начнется "Уимблдон-2023". Это один из четырех турниров "Большого шлема", и тысячи теннисистов мечтают принять в нем участие. Украину на "Уимблдоне" представят сразу пять спортсменок.
Соперницы украинок
Турнир в Британии пройдет с третьего по 16 июля. Уже проведена жеребьевка первого этапа. В целом жребий был благосклонен к украинским теннисисткам. Самая опасная соперница досталась Марте Костюк, а Элина Свитолина будет противостоять легендарной теннисистке.
С кем сыграют украинки на "Уимблдоне"?
- Элина Свитолина (номер 75 в рейтинге) — Винус Уильямс (554, США);
- Ангелина Калинина (26) — Джессика Бузас Манейро (167, Испания);
- Марта Костюк (35) — Мария Саккари (8, Греция);
- Леся Цуренко (56) — Клер Лю (95, США);
- Екатерина Байндль (86) — Лейла Фернандес (96, Канада).
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