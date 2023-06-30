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Свитолина против Уильямс и другие соперницы украинок на "Уимблдоне"

30 июня 2023 16:23
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Свитолина против Уильямс и другие соперницы украинок на "Уимблдоне"
Элина Свитолина на "Ролан Гаррос". Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Определены все соперницы украинских теннисисток в первом круге турнира "Уимблдон"-2023. В этом первенстве "Большого шлема" примут участие сразу пять спортсменок из Украины. 

Самая именитая соперница досталась Элине Свитолиной, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Третьего июля в Великобритании начнется "Уимблдон-2023". Это один из четырех турниров "Большого шлема", и тысячи теннисистов мечтают принять в нем участие. Украину на "Уимблдоне" представят сразу пять спортсменок. 

Леся Цуренко
Леся Цуренко отбивает мяч. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Соперницы украинок 

Турнир в Британии пройдет с третьего по 16 июля. Уже проведена жеребьевка первого этапа. В целом жребий был благосклонен к украинским теннисисткам. Самая опасная соперница досталась Марте Костюк, а Элина Свитолина будет противостоять легендарной теннисистке. 

С кем сыграют украинки на "Уимблдоне"? 

  • Элина Свитолина (номер 75 в рейтинге) — Винус Уильямс (554, США); 
  • Ангелина Калинина (26) — Джессика Бузас Манейро (167, Испания);
  • Марта Костюк (35) — Мария Саккари (8, Греция);
  • Леся Цуренко (56) — Клер Лю (95, США);
  • Екатерина Байндль (86) — Лейла Фернандес (96, Канада). 

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