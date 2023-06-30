Світоліна проти Вільямс та інші суперниці українок на "Вімблдоні"

Еліна Світоліна на "Ролан Гаррос". Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Визначено всіх суперниць українських тенісисток у першому колі турніру "Вімблдон"-2023. У цій першості "Великого шолома" візьмуть участь одразу п'ять спортсменок з України.

Найвідоміша суперниця дісталася Еліні Світоліної, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Третього липня у Великій Британії розпочнеться "Вімблдон-2023". Це один із чотирьох турнірів "Великого шолома", і тисячі тенісистів мріють взяти у ньому участь. Україну на "Вімблдоні" представлять одразу п'ять спортсменок.

Леся Цуренко відбиває м'яч. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Суперниці українок

Турнір у Британії пройде з третього до 16 липня. Вже проведено жеребкування першого етапу. Загалом жереб був прихильний до українських тенісисток. Найнебезпечніша суперниця дісталася Марті Костюк, а Еліна Світоліна протистоятиме легендарній тенісистці.

З ким зіграють українки на "Вімблдоні"?

Еліна Світоліна (номер 75 у рейтингу) — Вінус Вільямс (554, США);

Ангеліна Калініна (26) — Джесіка Бузас Манейро (167, Іспанія);

Марта Костюк (35) — Марія Саккарі (8, Греція);

Леся Цуренко (56) — Клер Лю (95, США);

Катерина Байндль (86) — Лейла Фернандес (96, Канада).

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