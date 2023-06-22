Цуренко прокомментировала суд над своим тренером

Леся Цуренко разочарована. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Мировой теннис оказался втянут в серьезный скандал. Тренер Леси Цуренко Никита Власов может быть дисквалифицирован из-за "неудобных" расспросов относительно российских и белорусских спортсменов.

Цуренко прокомментировала информацию в интервью "Большому теннису Украины".

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Тренер украинской теннисистки Никита Власов призывал WTA открыть дело против исполнительного директора Стива Саймона. Причиной стали слова, сказанные руководителем Лесе Цуренко при неформальном общении. Саймон заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать, так как "поддержка войны — это личная точка зрения".

Леся Цуренко на корте. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Отсутствие принципов у руководства WTA

В результате дело было открыто в отношении самого Никиты Власова. Ему грозит длительная дисквалификация и запрет заниматься тренерской деятельностью. Леся Цуренко призналась, что ее шокировала эта ситуация. Это повлияло на ее физическое и моральное состояние, в результате теннисистка снялась с турнира в Индиан-Уэллс.

Цуренко уже связалась с адвокатами, которые вырабатывают стратегию дальнейших действий. При этом ни одно должностное лицо WTA никак не отреагировало на жалобы теннисистки.

"Это указывает на то, что WTA просто пыталась замалчивать этот инцидент и факт морального давления со стороны руководства компании. Я была напугана таким равнодушием и игнорированием ситуации, в которой я оказалась. Все должностные лица WTA просто игнорировали этот инцидент.

Не могу поверить, что в цивилизованном мире до сих пор возможно увидеть такие грязные игры. Моего тренера просто пытаются устранить таким беспринципным методом", — заявила Леся Цуренко.

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