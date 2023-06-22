Цуренко прокомментировала суд над своим тренером
Мировой теннис оказался втянут в серьезный скандал. Тренер Леси Цуренко Никита Власов может быть дисквалифицирован из-за "неудобных" расспросов относительно российских и белорусских спортсменов.
Цуренко прокомментировала информацию в интервью "Большому теннису Украины".
Тренер украинской теннисистки Никита Власов призывал WTA открыть дело против исполнительного директора Стива Саймона. Причиной стали слова, сказанные руководителем Лесе Цуренко при неформальном общении. Саймон заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать, так как "поддержка войны — это личная точка зрения".
Отсутствие принципов у руководства WTA
В результате дело было открыто в отношении самого Никиты Власова. Ему грозит длительная дисквалификация и запрет заниматься тренерской деятельностью. Леся Цуренко призналась, что ее шокировала эта ситуация. Это повлияло на ее физическое и моральное состояние, в результате теннисистка снялась с турнира в Индиан-Уэллс.
Цуренко уже связалась с адвокатами, которые вырабатывают стратегию дальнейших действий. При этом ни одно должностное лицо WTA никак не отреагировало на жалобы теннисистки.
"Это указывает на то, что WTA просто пыталась замалчивать этот инцидент и факт морального давления со стороны руководства компании. Я была напугана таким равнодушием и игнорированием ситуации, в которой я оказалась. Все должностные лица WTA просто игнорировали этот инцидент.
Не могу поверить, что в цивилизованном мире до сих пор возможно увидеть такие грязные игры. Моего тренера просто пытаются устранить таким беспринципным методом", — заявила Леся Цуренко.
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