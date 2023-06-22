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Цуренко прокоментувала суд над своїм тренером

22 червня 2023 09:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Цуренко прокоментувала суд над своїм тренером
Леся Цуренко розчарована. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Світовий теніс виявився втягнутим у серйозний скандал. Тренер Лесі Цуренко Микита Власов може бути дискваліфікований через "незручні" розпитування щодо російських та білоруських спортсменів.

Цуренко прокоментувала інформацію в інтерв'ю "Великому тенісу України".

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Тренер української тенісистки Микита Власов закликав WTA відкрити справу проти виконавчого директора Стіва Саймона. Причиною стали слова, сказані керівником Лесі Цуренко під час неформального спілкування. Саймон заявив, що російських та білоруських спортсменів не можна карати, оскільки "підтримка війни — це особиста точка зору".

Леся Цуренко
Леся Цуренко на корті. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Відсутність принципів у керівництва WTA

В результаті справа була відкрита щодо самого Микити Власова. Йому загрожує тривала дискваліфікація та заборона займатися тренерською діяльністю. Леся Цуренко зізналася, що її шокувала ця ситуація. Це вплинуло на її фізичний та моральний стан, в результаті тенісистка знялася з турніру в Індіан-Уеллс.

Цуренко вже зв'язалася з адвокатами, які виробляють стратегію подальших дій. При цьому жодна посадова особа WTA ніяк не відреагувала на скарги тенісистки.

"Це вказує на те, що WTA просто намагалася замовчувати цей інцидент і факт морального тиску з боку керівництва компанії. Я була налякана такою байдужістю та ігноруванням ситуації, в якій я опинилася. Усі посадовці WTA просто ігнорували цей інцидент.

Не можу повірити, що у цивілізованому світі досі можна побачити такі брудні ігри. Мого тренера просто намагаються усунути таким безпринципним методом", — заявила Леся Цуренко.

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