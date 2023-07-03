Цуренко вышла во второй круг "Уимблдона": Байндль зачехлила ракетку

Леся Цуренко на "Уимблдоне". Фото: j48tennis.net

В первом круге "Уимблдона" сегодня стартовали украинские теннисистки Леся Цуренко и Катерина Байндль. Результат у наших девушек получился противоположным.

Цуренко вышла во второй круг, а Байндль прекратила выступления, сообщил портал Новини.LIVE.

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Леся Цуренко — Клер Лю 6:3, 3:6, 6:4

Цуренко встречалась со своей соперницей в марте 2022 года в Майами и выиграла в двух сетах. На этот раз Лесе было сложнее, но результат также в ее пользу.

Матч, прерывавшийся на час из-за дождя, длился 150 минут, в течение которых Цуренко не подавала эйсов и сделала семь двойных ошибок. Также Леся использовала 5 из 17 брейков.

Леся Цуренко в матче против Клер Лю. Фото: Twitter

Лю один раз подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Она реализовала всего 4 из 21 брейк-пойнта.

Во втором круге "Уимблдона" Цуренко сыграет с победительницей матча Цинь Вень Чжень из Китая и чешки Катерины Синяковой.

Катерина Байндль — Лейла Фернандес 4:6, 6:4, 4:6

Байндль со своей соперницей встречалась впервые, но изначально считалась аутсайдером.

Матч Катерины длился 2 часа 24 минуты и также прерывался из-за дождя. Байндль за матч подала по одному эйсу и двойной ошибке. При этом реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.

Катерина Байндль в матче на "Уимблдоне". Фото: j48tennis.net

Фернандес семь раз подавала навылет и совершила 10 двойных ошибок. Также канадка реализовала 6 из 11 брейков.

Отметим, что для Байндль это был пятый матч на "Уимблдон" и пятое поражение. Теперь Катерина попробует себя в парном разряде, где она выступит с австралийкой Дарьей Сэвилл.

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