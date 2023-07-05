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Костюк одержала историческую победу на Уимблдоне

5 июля 2023 18:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Костюк одержала историческую победу на Уимблдоне
Реакция Костюк на победу. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В женском одиночном разряде на английском теннисном турнире Уимблдон зафиксирована очередная сенсация. На этот раз ее автором стала Марта Костюк. 

Украинке удалось обыграть более сильную соперницу, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В первом же круге Уимблдона Марта Костюк сумела взять верх над Марией Саккари из Греции. Украинке помогла погода, поскольку по ходу матча организаторы турнира были вынуждены дважды делать паузы и ждать, пока закончится ливень. Тем не менее Костюк (номер 36 в рейтинге WTA, — Ред.) одержала историческую для себя победу. 

Марта Костюк
Костюк отдала все силы ради победы. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Детали поединка Костюк 

Эксперты считали украинку аутсайдером поединка против Саккари (номер 8 в рейтинге WTA, — Ред). Эта победа стала самой рейтинговой в карьере Костюк. 

Первая партия легко далась номинальной фаворитке поединка, которая не оставила Костюк ни единого шанса. Зато во втором сете Марта при ничейном счете сделала второй брейк и взяла свою подачу. Благодаря силе воли и самоотверженной игре ей удалось выиграть со счетом 7:5. 

В решающем сете Марта заставила соперницу нервничать, взяла ее подачу и довела дело до победы. Это была третья встреча Костюк и Саккари и первый успех украинской теннисистки. 

Соперницей Марты Костюк по второму раунду станет  Элисон Риск (141 WTA) или Паула Бадоса (35 WTA).

Уимблдон. Женщины. Одиночный разряд.

Первый круг. 

Марта Костюк (Украина) — Мария Саккари (Греция) — 0:6, 7:5, 6:2.

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