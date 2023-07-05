Костюк одержала историческую победу на Уимблдоне
В женском одиночном разряде на английском теннисном турнире Уимблдон зафиксирована очередная сенсация. На этот раз ее автором стала Марта Костюк.
Украинке удалось обыграть более сильную соперницу, сообщает портал Новини.LIVE.
В первом же круге Уимблдона Марта Костюк сумела взять верх над Марией Саккари из Греции. Украинке помогла погода, поскольку по ходу матча организаторы турнира были вынуждены дважды делать паузы и ждать, пока закончится ливень. Тем не менее Костюк (номер 36 в рейтинге WTA, — Ред.) одержала историческую для себя победу.
Детали поединка Костюк
Эксперты считали украинку аутсайдером поединка против Саккари (номер 8 в рейтинге WTA, — Ред). Эта победа стала самой рейтинговой в карьере Костюк.
Первая партия легко далась номинальной фаворитке поединка, которая не оставила Костюк ни единого шанса. Зато во втором сете Марта при ничейном счете сделала второй брейк и взяла свою подачу. Благодаря силе воли и самоотверженной игре ей удалось выиграть со счетом 7:5.
В решающем сете Марта заставила соперницу нервничать, взяла ее подачу и довела дело до победы. Это была третья встреча Костюк и Саккари и первый успех украинской теннисистки.
Соперницей Марты Костюк по второму раунду станет Элисон Риск (141 WTA) или Паула Бадоса (35 WTA).
Уимблдон. Женщины. Одиночный разряд.
Первый круг.
Марта Костюк (Украина) — Мария Саккари (Греция) — 0:6, 7:5, 6:2.
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