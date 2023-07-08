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Трубин отдалился от перехода в топ-клуб: "Интер" хочет чемпиона мира

8 июля 2023 10:03
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Агабекян Карен
редактор
Трубин отдалился от перехода в топ-клуб: "Интер" хочет чемпиона мира
Анатолий Брубин. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Миланский "Интер" в это летнее трансферное окно активно занимается продажей своего камерунского голкипера Андре Онана в АПЛ. Параллельно итальянцы ищут кем заменить выстрелившего в прошлом сезоне воспитанника "Барселоны".

По информации источников, "Интер" заинтересован в чемпионе мира, сообщает L’Equipe.

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Также одним из кандидатов на переход в "Интер" является голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин, которого итальянцы могут приобрести за относительно небольшую сумму, поскольку у него остался год контракта с "горняками".

Рассматривают опытного и титулованного вратаря

По информации источников, "нерадзурри" рассматривают вариант с переходом 36-летнего голкипера "Тоттенхэма" и сборной Франции Уго Льориса.

Чемпион мира-2018 и серебряный призер ЧМ-2022 ранее заявил, что после 11 лет пребывания в "Тоттенхэме" хочет сменить клуб. На футболиста уже выходили "денежные кошельки" из Саудовской Аравии, варианты с которыми он рассматривает. При этом, источник утверждает, что при наличии хорошего предложения француз готов задержаться в Европе.

В прошлом сезоне за "Тоттенхэм" Льорис сыграл 31 матч, отметился одним автоголом, провел 9 "сухих" игр и пропустил 45 мячей. Трансферная стоимость ветерана оценивается статистическим порталом Transfermarkt в 3 млн евро.

Напомним, Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе: "Днепр-1" получит предложение. 

"ПСЖ" заменит Мбаппе лидером "Барселоны". 

Хавбек Руслан Малиновский будет играть за известный клуб: готовится трансфер. 

Голкипер Анатолий Трубин перейдет в "Интер" и получит сильного конкурента за место в основе. 

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