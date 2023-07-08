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Трубін віддалився від переходу до топклубу: "Інтер" хоче чемпіона світу

8 липня 2023 10:03
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Агабекян Карен
редактор
Трубін віддалився від переходу до топклубу: "Інтер" хоче чемпіона світу
Анатолій Брубін. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Міланський "Інтер" у це літнє трансферне вікно активно займається продажем свого камерунського голкіпера Андре Онана в АПЛ. Паралельно італійці шукають ким замінити вихованця "Барселони", який вистрілив минулого сезону.

За інформацією джерел, "Інтер" зацікавлений у чемпіоні світу, повідомляє L'Equipe.

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Також одним із кандидатів на перехід до "Інтеру" є голкіпер донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін, якого італійці можуть придбати за відносно невелику суму, оскільки у нього залишився рік контракту з "гірниками".

Розглядають досвідченого та титулованого воротаря

За інформацією джерел, "нерадзуррі" розглядають варіант із переходом 36-річного голкіпера "Тоттенгема" та збірної Франції Уго Льоріса.

Чемпіон світу-2018 та срібний призер ЧС-2022 раніше заявив, що після 11 років перебування у "Тоттенгемі" хоче змінити клуб. На футболіста вже виходили "грошові гаманці" із Саудівської Аравії, варіанти з якими він розглядає. При цьому джерело стверджує, що за наявності гарної пропозиції француз готовий затриматися в Європі.

Минулого сезону за "Тоттенгем" Льоріс зіграв 31 матч, відзначився одним автоголом, провів 9 "сухих" ігор та пропустив 45 м'ячів. Трансферна вартість ветерана оцінюється статистичним порталом Transfermarkt у 3 млн євро.

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