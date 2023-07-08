Трубін віддалився від переходу до топклубу: "Інтер" хоче чемпіона світу

Анатолій Брубін. Фото: УАФ

Міланський "Інтер" у це літнє трансферне вікно активно займається продажем свого камерунського голкіпера Андре Онана в АПЛ. Паралельно італійці шукають ким замінити вихованця "Барселони", який вистрілив минулого сезону.

За інформацією джерел, "Інтер" зацікавлений у чемпіоні світу, повідомляє L'Equipe.

Читайте також:

Також одним із кандидатів на перехід до "Інтеру" є голкіпер донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін, якого італійці можуть придбати за відносно невелику суму, оскільки у нього залишився рік контракту з "гірниками".

Розглядають досвідченого та титулованого воротаря

За інформацією джерел, "нерадзуррі" розглядають варіант із переходом 36-річного голкіпера "Тоттенгема" та збірної Франції Уго Льоріса.

Чемпіон світу-2018 та срібний призер ЧС-2022 раніше заявив, що після 11 років перебування у "Тоттенгемі" хоче змінити клуб. На футболіста вже виходили "грошові гаманці" із Саудівської Аравії, варіанти з якими він розглядає. При цьому джерело стверджує, що за наявності гарної пропозиції француз готовий затриматися в Європі.

Минулого сезону за "Тоттенгем" Льоріс зіграв 31 матч, відзначився одним автоголом, провів 9 "сухих" ігор та пропустив 45 м'ячів. Трансферна вартість ветерана оцінюється статистичним порталом Transfermarkt у 3 млн євро.

Нагадаємо, Довбик та Циганков гратимуть в одному клубі: "Дніпро-1" отримає пропозицію.

"ПСЖ" замінить Мбаппе на лідера "Барселони".

Хавбек Руслан Маліновський гратиме за відомий клуб: готується трансфер.

Голкіпер Анатолій Трубін перейде в "Інтер" та отримає сильного конкурента за місце в основі.

Флорентіно Перес знайшов заміну Анчелотті: це не Зідан.