Де Хеа йде з "Манчестер Юнайтед": це наблизить трансфер Трубіна

Давід Де Хеа. Фото: twitter.com/D_DeGea

"Манчестер Юнайтед" все ж таки доведеться шукати нового голкіпера, оскільки їхні ворота залишаються беззахисними. Давід Де Хеа остаточно ухвалив рішення про звільнення.

Про це повідомили клуб та гравець.

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Де Хеа попрощався із клубом. Фото: скріншот

Шанс для Трубіна

Де Хеа зворушливо попрощався з клубом, де провів 12 років.

"Я просто хочу попрощатися з усіма вболівальниками "Манчестер Юнайтед".

Мені хочеться висловити свою непохитну подяку та вдячність за вашу любов в останні 12 років. Ми багато чого досягли з того часу, як дорогий сер Алекс Фергюсон привів мене до цього клубу.

Я відчував неймовірну гордість щоразу, одягаючи цю футболку, щоб вести команду, щоб представляти найбільший клуб світу. Це честь, якою вшановують лише кілька щасливих футболістів.

Це був незабутній та успішний період. Поїхавши з Мадрида маленьким хлопчиком, я не думав, що ми досягнемо таких вершин.

Зараз найкращий час для нового виклику, щоб знову спробувати себе в новій атмосфері. Але Манчестер завжди буде у моєму серці. Манчестер сформував мене і ніколи не покине. Ми бачили все" , — написав ексворотар "Манчестер Юнайтед".

Де Хеа став гравцем "МЮ" у 2011 році, коли перейшов із "Атлетіко". За клуб іспанець провів 545 матчів, із яких 190 "сухих", що стало рекордом для воротарів "МЮ".

32-річний голкіпер допоміг клубу виграти АПЛ, Лігу Європи, Кубок Англії та двічі Кубок англійської ліги.

Зазначимо, що претендентом номер один на зміну Де Хеа є Андре Онана з "Інтера". На місце камерунця претендує голкіпер донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін.

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