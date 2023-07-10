"Барселона" продаст восемь игроков: кто в трансферном списке

"Барселона" празднует чемпионство. Фото: REUTERS/Albert Gea

Каталонская "Барселона" намерена устроить большую распродажу. Спортивный директор клуба Матеу Алемани подтвердил информацию об уходе восьми игроков.

Все они будут выставлены на трансфер, сообщает Mundo Deportivo.

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Кто уйдет из "Барселоны"?

Только один футболист из списка, который составил Матеу Алемани, может вернуться в будущем на "Камп Ноу". Речь идет о 20-летнем полузащитнике Пабло Торре, которого "Барселона" хочет отдать в аренду без права выкупа.

Защитник Самуэль Умтити уже покинул "Барселону". Фото: REUTERS/Albert Gea

Семь других игроков должны окончательной уйти из клуба. "Барселона" уже ищет покупателей для этих игроков, по некоторым из них уже получены предложения.

Список футболистов на продажу:

Серджиньо Дест;

Клеман Лангле;

Эрик Гарсия;

Нико Гонсалес;

Франк Кессье;

Алекс Кольядо;

Ферран Торрес.

Еще недавно "Барселона" была не прости сохранить защитника Эрика Гарсию и хавбека Франка Кессье. Игроков просили сократить зарплату, но они отказались от этого предложения. Каталонский клуб на них больше не рассчитывает.

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