"Барселона" продаст восемь игроков: кто в трансферном списке
Каталонская "Барселона" намерена устроить большую распродажу. Спортивный директор клуба Матеу Алемани подтвердил информацию об уходе восьми игроков.
Все они будут выставлены на трансфер, сообщает Mundo Deportivo.
"Сине-гранатовые" хотят уменьшить зарплатную ведомость и заработать до 100 млн евро. С этой целью были определены футболисты, которые не понадобятся каталонцам в следующем сезоне. Большинство этих игроков будет продано.
Кто уйдет из "Барселоны"?
Только один футболист из списка, который составил Матеу Алемани, может вернуться в будущем на "Камп Ноу". Речь идет о 20-летнем полузащитнике Пабло Торре, которого "Барселона" хочет отдать в аренду без права выкупа.
Семь других игроков должны окончательной уйти из клуба. "Барселона" уже ищет покупателей для этих игроков, по некоторым из них уже получены предложения.
Список футболистов на продажу:
- Серджиньо Дест;
- Клеман Лангле;
- Эрик Гарсия;
- Нико Гонсалес;
- Франк Кессье;
- Алекс Кольядо;
- Ферран Торрес.
Еще недавно "Барселона" была не прости сохранить защитника Эрика Гарсию и хавбека Франка Кессье. Игроков просили сократить зарплату, но они отказались от этого предложения. Каталонский клуб на них больше не рассчитывает.
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