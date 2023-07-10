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"Барселона" продаст восемь игроков: кто в трансферном списке

10 июля 2023 11:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Барселона" продаст восемь игроков: кто в трансферном списке
"Барселона" празднует чемпионство. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Барселона" намерена устроить большую распродажу. Спортивный директор клуба Матеу Алемани подтвердил информацию об уходе восьми игроков. 

Все они будут выставлены на трансфер, сообщает Mundo Deportivo

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"Сине-гранатовые" хотят уменьшить зарплатную ведомость и заработать до 100 млн евро. С этой целью были определены футболисты, которые не понадобятся каталонцам в следующем сезоне. Большинство этих игроков будет продано. 

Кто уйдет из "Барселоны"? 

Только один футболист из списка, который составил Матеу Алемани, может вернуться в будущем на "Камп Ноу". Речь идет о 20-летнем полузащитнике Пабло Торре, которого "Барселона" хочет отдать в аренду без права выкупа. 

Франк Кессье
Защитник Самуэль Умтити уже покинул "Барселону". Фото: REUTERS/Albert Gea

Семь других игроков должны окончательной уйти из клуба. "Барселона" уже ищет покупателей для этих игроков, по некоторым из них уже получены предложения. 

Список футболистов на продажу: 

  • Серджиньо Дест; 
  • Клеман Лангле; 
  • Эрик Гарсия; 
  • Нико Гонсалес; 
  • Франк Кессье; 
  • Алекс Кольядо; 
  • Ферран Торрес. 

Еще недавно "Барселона" была не прости сохранить защитника Эрика Гарсию и хавбека Франка Кессье. Игроков просили сократить зарплату, но они отказались от этого предложения. Каталонский клуб на них больше не рассчитывает. 

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