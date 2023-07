Свитолина "огненно" высказалась о победе над Азаренко: не забыла и об Украине

Элина Свитолина после победы над Викторией Азаренко. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

В четвертом круге "Уимблдона" украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла белоруску Викторию Азаренко. Интересно, что она впервые это сделала за шесть очных матчей.

После игры находившаяся на корте Свитолина высказалась об этой эмоциональной победе, передает портал Новини.LIVE.

По итогу матча Свитолина выиграла у Азаренко со счетом 2:6, 6:4, 7:6 и вышла в четвертьфинал. На решающем тай-брейке украинка уступала 4:7.

Epic. Elina @ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) #Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj