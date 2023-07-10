Свитолина "огненно" высказалась о победе над Азаренко: не забыла и об Украине

Элина Свитолина после победы над Викторией Азаренко. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

В четвертом круге "Уимблдона" украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла белоруску Викторию Азаренко. Интересно, что она впервые это сделала за шесть очных матчей.

После игры находившаяся на корте Свитолина высказалась об этой эмоциональной победе, передает портал Новини.LIVE.

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По итогу матча Свитолина выиграла у Азаренко со счетом 2:6, 6:4, 7:6 и вышла в четвертьфинал. На решающем тай-брейке украинка уступала 4:7.

Epic. Elina @ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) #Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023

Самый счастливый момент после рождения дочери

По словам Элины, победа над Азаренко в четвертьфинале "Уимблдона" стала для нее самым счастливым моментом в жизни после рождения дочери.

"После рождения дочери это второй самый счастливый момент в моей жизни.

Я подумала о том, что моя страна переживает тяжелые времена, а я играю здесь, перед вами. Не могла жаловаться и поэтому просто боролась за каждое очко, и по итогу выиграла матч", — сказала Свитолина.

Отметим, что в четвертьфинале Свитолина сыграет с первой ракеткой мира полячкой Игой Свентек. Ранее девушки встречались друг с другом на грунте, и украинка в том матче уступила.

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