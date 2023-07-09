Официально объявлен бой Джонса и Миочича

Стипе Миочич и Джон Джонс. Фото: MMA Junkie — USA Today

В UFC наконец назначили поединок между чемпионом тяжелого веса Джоном Джонсом и бывшим обладателем пояса Стипе Миочичем. Для претендента это будет первый бой за два года.

В UFC объявили о поединке Джонс Миочич в ноябре.

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На текущий момент рекорд Джонса состоит 27 побед и одного поражения, полученного из-за дисквалификации – нанес по сопернику запрещенный удар. Хорватский пожарный имеет в своем активе 20 выигранных боев и четыре фиаско.

Джонс vs Миочич

Бой Джонса и Миочича пройдет 11 ноября во главе турнира UFC 295 в Нью-Йорке.

Миочич в 2014 году уступил решением судей Джуниору дос Сантосу и затем нокаутировал Марка Ханта, Андрея Орловского и тогдашнего чемпиона Фабрисио Вердума. Первую защиту титула кливлендский пожарный провел против Алистара Оверима, и несмотря на падение в нокдаун выиграл нокаутом.

Затем Стипе взял реванш у Дос Сантоса, которого нокаутировал менее чем за три минуты. Данее Миочич начал противостояние с Фрэнсисом Нганну. Будучи большим андердогом, он уверенно победил гиганта решением судей и побил рекорд по защитах титула в тяжелом весе — три.

Однако в следующем поединке Стипе потерял титул. В бою с Даниэлем Кормье пожарный уступил нокаутом. Однако затем Миочич дважды выиграл у американца.

В марте 2021 года Миочич в реванше проигра нокаутом во втором раунде Нганну и с тех пор 41-летний боец не дрался.

Джонс зачистил весь полутяжелый вес несколько раз. Если бы не проблемы с законом, алкоголем, допингом и наркотиками, он бы уже и тяжелый вес несколько раз зачистил. В марте 2023 года Джонс спустя три года без боев вернулся и дебютировал в тяжелом весе победой самбишеном над Сирилом Ганом.

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Официально объявлено о бое Джона Джонса и Стипе Миочича.