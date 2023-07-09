Англия победила Испанию в финале Евро-2023: "трем львам" покорилось топ-достижение

Сборная Англии U-21 после победы на Евро-2023. Фото: УЕФА

В Батуми в финале молодежного Чемпионата Европы U-21 встретились команды Англии и Испании. Победителями с уникальным достижением вышли англичане.

Команда "трех львов" выиграла со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE..

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Англия — феноменально везучая команда

Евро-2023 U21. Финал

Англия U-21 — Испания U-21 — 1:0

Гол: Джонс, 45.

Англия U-21: Траффорд, Харвуд-Беллис, Колуилл, Ааронс, Палмер (Эллиотт, 83), Смит-Роу (Мадуэке, 66), Гомес (Скипп, 73), Джонс, Гарнер, Гиббс-Уайт (Арчер, 73), Гордон (Дойл, 83).

Главный тренер: Ли Карсли

Испания U-21: Тенас, Виктор Гомес (Барренечеа, 73), Пачеко, Паредес, Миранда, Серхио Гомес, Антонио Бланко (Камельо, 83), Алекс Баэна (Орос, 59), Сансет (Вейга, 59), Родри (Рикельме, 59), Абель Руис.

Главный тренер: Санти

Предупреждения: Гомес, 24, Алекс Баэна, 34, Антонио Бланко, 37, Колуилл, 45, Сансет, 45, Орос, 62, Гиббс-Уайт, 69, Траффорд, 74, Рикельме, 86.

Удаления: Антонио Бланко, 90, Гиббс-Уайт, 90.

Единственный мяч в добавленное время первого тайма забил англичанин Кертис Джонс. Испанцы могли отыграться на 98-й минуте с пенальти, но Джеймс Траффорд обыграл Абеля Руиса.

Кроме победы в турнире сборная Англии U-21 навсегда вошла в историю, поскольку не пропустила на турнире ни одного мяча. В общем в плане забитых и пропущенных англичане показали статистику +11 за все матчи.

Лучшим игроком турнира был признан 22-летний вингер "Ньюкасла" Энтони Гордон, который отличился двумя голами и одной результативной передачей.

В борьбе за "Золотую бутсу" выиграл испанец Серхио Гомес, у которого 3 гола и 2 ассиста. Такие же показатели у "злого гения" сборной Украины Абеля Руиса, но он на них потратил больше времени. Третьим в рейтинге бомбардиров стал украинец Георгий Судаков, у которого три забитых мяча.

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