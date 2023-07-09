Англія перемогла Іспанію у фіналі Євро-2023: "трьом левам" підкорилося топдосягнення
У Батумі в фіналі молодіжного Чемпіонату Європи U-21 зустрілися команди Англії та Іспанії. Переможцями з унікальним здобутком вийшли англійці.
Команда "трьох левів" виграла з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.
На стадії півфіналів збірна Англії обіграла Ізраїль (3:0), а Іспанія розгромила Україну (5:1).
Англія — феноменально везуча команда
Євро-2023 U21. Фінал
Англія U-21 — Іспанія U-21 — 1:0
Гол: Джонс, 45.
Англія U-21: Траффорд, Харвуд-Белліс, Колуїлл, Ааронс, Палмер (Еліотт, 83), Сміт-Роу (Мадуеке, 66), Гомес (Скіпп, 73), Джонс, Гарнер, Гіббс-Уайт (Арчер, 73), Гордон (Дойл, 83).
Головний тренер: Лі Карслі
Іспанія U-21: Тенас, Віктор Гомес (Барренечеа, 73), Пачеко, Паредес, Міранда, Серхіо Гомес, Антоніо Бланко (Камельо, 83), Алекс Баена (Орос, 59), Сансет (Вейга, 59), Родрі (Рікельме, 59), Абель Руїс.
Головний тренер: Санті
Попередження: Гомес, 24, Алекс Баена, 34, Антоніо Бланко, 37, Колуїл, 45, Сансет, 45, Орос, 62, Гіббс-Уайт, 69, Траффорд, 74, Рікельме, 86.
Вилучення: Антоніо Бланко, 90, Гіббс-Уайт, 90.
Єдиний м'яч у доданий час першого тайму забив англієць Кертіс Джонс. Іспанці могли відігратися на 98-й хвилині з пенальті, але Джеймс Траффорд обіграв Абеля Руїса.
Окрім перемоги збірна Англії U-21 назавжди увійшла до історії, оскільки не пропустила на турнірі жодного м'яча. Загалом у плані забитих та пропущених голів англійці показали статистику +11 за всі матчі.
Найкращим гравцем турніру був визнаний 22-річний вінгер "Ньюкасла" Ентоні Гордон, який відзначився двома голами та однією результативною передачею.
У боротьбі за "Золоту бутсу" виграв іспанець Серхіо Гомес, у якого 3 голи та 2 асисти. Такі ж показники у "злого генія" збірної України Абеля Руїса, але він на них витратив більше часу. Третім у рейтингу бомбардирів став українець Георгій Судаков, у якого три забиті м'ячі.
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