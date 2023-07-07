"Ювентус" подписал контракт со звездой "Наполи"

Игроки "Ювентуса" во время матча. Фото: instagram.com/juventus/

Туринский "Ювентус" официально представил человека, от работы которого во многом будет зависеть судьба клуба. Кристиано Джунтоли стал новым спортивным директором "старой синьоры".

Специалист прибыл в Турин из "Наполи", сообщает официальный сайт клуба.

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Кристиано Джунтоли проработал в Неаполе восемь лет. Он принял участие во всех достижения "партенопейцев" последних лет. При нем "Наполи" завоевал Кубок Италии, выиграл долгожданное Скудетто и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Кристиано Джунтоли на презентации в Турине. Фото: официальный сайт "Ювентуса"

Переход в "Ювентус"

Новый спортивный директор "старой синьоры" признался, что с детства поддерживал туринский клуб. Он был готов по восемь часов ездить на автобусе на матчи с участием "Ювентуса". Работа в Турине всегда была мечтой для 51-летнего Джунтоли.

В последние годы "старая синьора" часто ошибалась на трансферном рынке. Новый спортивный директор должен исправить эту ситуацию. В "Наполи" Джунтоли заработал репутацию специалиста, который способен найти талантливых игроков за относительно скромные деньги. Нынешний "Ювентус" остро нуждается в таком мастерстве.

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