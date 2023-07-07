"Ювентус" підписав контракт із зіркою "Наполі"

Гравці "Ювентус" під час матчу. Фото: instagram.com/juventus/

Туринський "Ювентус" офіційно представив людину, від роботи якої багато в чому залежатиме доля клубу. Крістіано Джунтолі став новим спортивним директором "старої синьйори".

Фахівець прибув у Турін із "Наполі", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Крістіано Джунтолі працював у Неаполі вісім років. Він взяв участь у всіх досягненнях "партенопейців" останніх років. За нього "Наполі" завоював Кубок Італії, виграв довгоочікуване Скудетто і дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Крістіано Джунтолі на презентації в Турині. Фото: офіційний сайт "Ювентуса"

Перехід у "Ювентус"

Новий спортивний директор "старої синьйори" зізнався, що з дитинства підтримував туринський клуб. Він був готовий по вісім годин їздити автобусом на матчі за участю "Ювентуса". Робота у Турині завжди була мрією для 51-річного Джунтолі.

В останні роки "стара синьйора" часто помилялася на трансферному ринку. Новий спортивний директор має виправити цю ситуацію. У "Наполі" Джунтолі заробив репутацію фахівця, який здатен знайти талановитих гравців за відносно скромні гроші. Нинішній "Ювентус" гостро потребує такої майстерності.

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