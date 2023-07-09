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Офіційно оголошено бій Джонса та Міочича

9 липня 2023 11:06
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Агабекян Карен
редактор
Офіційно оголошено бій Джонса та Міочича
Стіпе Міочич та Джон Джонс. Фото: MMA Junkie — USA Today
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У UFC нарешті призначили поєдинок між чемпіоном важкої ваги Джоном Джонсом та колишнім володарем поясу Стіпе Міочичем. Для претендента це буде перший бій за два роки.

У UFC оголосили про поєдинок Джонс Міочич у листопаді.

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На даний момент рекорд Джонса складається з 27 перемог та однієї поразки, отриманої через дискваліфікацію — завдав по супернику забороненого удару. Хорватський пожежник має у своєму активі 20 виграних боїв та чотири фіаско.

Джонс vs Міочич

Бій Джонса та Міочича пройде 11 листопада на чолі турніру UFC 295 у Нью-Йорку.

Міочич у 2014 році поступився рішенням суддів Джуніору дос Сантосу і потім нокаутував Марка Ханта, Андрія Орловського та тодішнього чемпіона Фабрісіо Вердума. Перший захист титулу клівлендський пожежник провів проти Алістара Оверіма, і, попри падіння в нокдаун, виграв нокаутом.

Потім Стіпе взяв реванш у Дос Сантоса, якого нокаутував менш як за три хвилини. Далі Міочич розпочав протистояння з Френсісом Нганну. Будучи великим андердогом, він впевнено переміг гіганта рішенням суддів і побив рекорд із захисту титулу у важкій вазі — три.

Однак у наступному поєдинку Стіпе втратив титул. У бою з Даніелем Корм'є пожежник поступився нокаутом. Однак потім Міочич двічі виграв у американця.

У березні 2021 року Міочич у реванші програв нокаутом у другому раунді Нганну і з того часу 41-річний боєць не бився.

Джонс зачистив всю напівважку вагу кілька разів. Якби не проблеми із законом, алкоголем, допінгом та наркотиками, він би вже й важку вагу кілька разів зачистив. У березні 2023 року Джонс через три роки без боїв повернувся і дебютував у тяжкій вазі перемогою самбішеном над Сирілом Ганом.

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Офіційно оголошено про бій Джона Джонса та Стіпе Міочича.

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