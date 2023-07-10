Світоліна "вогненно" висловилася про перемогу над Азаренко: не забула й про Україну

Еліна Світоліна після перемоги над Вікторією Азаренко. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

У четвертому колі "Вімблдону" українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла білоруску Вікторію Азаренко. Цікаво, що вона вперше це зробила за шість очних матчів.

Після гри Світоліна, яка знаходилася на корті, висловилася про цю емоційну перемогу, передає портал Новини.LIVE.

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За підсумком матчу Світоліна виграла у Азаренко з рахунком 2:6, 6:4, 7:6 та вийшла до чвертьфіналу. На вирішальному тай-брейку українка поступалася 4:7.

Epic. Elina @ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka в rollercoaster 3-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) #Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj - Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023

Найщасливіший момент після народження доньки

За словами Еліни, перемога над Азаренко в чвертьфіналі "Вімблдону" стала для неї найщасливішим моментом у житті після народження доньки.

"Після народження доньки це другий найщасливіший момент у моєму житті.

Я подумала про те, що моя країна переживає важкі часи, а я граю тут, перед вами. Не могла скаржитися і тому просто виборювала кожне очко, і за підсумком виграла матч", — сказала Світоліна.

Зазначимо, що у чвертьфіналі Світоліна зіграє з першою ракеткою світу полячкою Ігою Швйонтек. Раніше дівчата разу зустрічалися одна з одною на ґрунті, і українка у тому матчі поступилася.

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