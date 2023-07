Світоліна "вогненно" висловилася про перемогу над Азаренко: не забула й про Україну

Еліна Світоліна після перемоги над Вікторією Азаренко. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

У четвертому колі "Вімблдону" українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла білоруску Вікторію Азаренко. Цікаво, що вона вперше це зробила за шість очних матчів.

Після гри Світоліна, яка знаходилася на корті, висловилася про цю емоційну перемогу, передає портал Новини.LIVE.

За підсумком матчу Світоліна виграла у Азаренко з рахунком 2:6, 6:4, 7:6 та вийшла до чвертьфіналу. На вирішальному тай-брейку українка поступалася 4:7.

Epic. Elina @ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka в rollercoaster 3-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) #Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj