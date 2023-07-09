Свитолина в эмоциональном противостоянии прошла белоруску Азаренка

Украинка вышла в четвертьфинал Уимблдона. Фото: Twitter/WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает радовать болельщиков своей игрой по возвращении на международную арену. В драматическом матче ⅛ финала Уимблдона она отпраздновала первую победу в шести матчах против соперницы из нейтральной страны Азаренко.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Ранее теннисистки четырежды встречались на хардовых турнирах и один раз на почве. Последнее их противостояние произошло в начале 2022 года в третьем круге Australian Open.

В решающем сете Элина была впереди со счетом 3:0 с брейком, однако затем проиграла три гейма подряд. После этого теннисистки почти без проблем защищали свои подачи. На тай-брейке Свитолина уступала 2:4 и 4:7, но сравняла счет, и в результате со второго матчбола эйсом смогла завершить встречу.

Десятый четвертьфинал Элины

Таким образом, украинка достигла своего десятого четвертьфинала на турнирах Большого шлема, в том числе второго на Уимблдоне. В 2019 году Элине удалось дойти до полуфинала, что является ее лучшим результатом на этом уровне. В том же сезоне Свитолина сыграла в 1/2 финала и на Открытом чемпионате США.

Следующей соперницей Элины будет первая ракетка мира Ига Швентек.

А вот Леся Цуренко не смогла пройти дальше и уступила Джессике Пегуле из США — 6:1, 6:3.

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