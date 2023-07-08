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Костюк через травму не вдалося перервати переможну серію Кіз

8 липня 2023 22:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Костюк через травму не вдалося перервати переможну серію Кіз
Українка поступилася у двох сетах. Фото: Reuters/Hannah Mckay
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи в одиночному розряді на Вімблдоні-2023. У третьому колі трав'яного мейджора вона у двох сетах поступилася Медісон Кіз зі США.

Поєдинок тривав 1 годину та 12 хвилин, передає портал Новини.LIVE.

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Після першого сету, який завершився перемогою американки 4:6, Костюк викликала лікаря на корт, після чого залишила корт і пішла до підтрибунного приміщення. Марта повернулася на майданчик із перев'язаним правим стегном.

Другий сет Кіз, яка минулого тижня виграла титул WTA 500 в Істборні, впевнено виграла 1:6. Це була перша зустріч тенісисток. Марта вперше зіграла у третьому колі на трав'яному "мейджорі".

У рамках першого кола Марта в неймовірно складному матчі обіграла Марію Саккарі з Греції, яка йде на восьмій сходинці в рейтингу WTA. Костюк у чисту програла перший сет, але змогла зібратися і перемогла в наступних двох. У другому раунді українка здобула перемогу над Паулою Бадосою з Іспанії на відмові суперниці, яка знялася в другому сеті.

Є шанси в парі та у міксті

Марта Костюк продовжить свій виступ на Вімблдоні у парному розряді, а також міксті. У парному розряді вона виступає разом із Оленою Рузе. Цей дует здолав у першому матчі пару Петерсон/Шмідлова.

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