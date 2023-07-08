Костюк через травму не вдалося перервати переможну серію Кіз

Українка поступилася у двох сетах. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи в одиночному розряді на Вімблдоні-2023. У третьому колі трав'яного мейджора вона у двох сетах поступилася Медісон Кіз зі США.

Поєдинок тривав 1 годину та 12 хвилин, передає портал Новини.LIVE.

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Після першого сету, який завершився перемогою американки 4:6, Костюк викликала лікаря на корт, після чого залишила корт і пішла до підтрибунного приміщення. Марта повернулася на майданчик із перев'язаним правим стегном.

Другий сет Кіз, яка минулого тижня виграла титул WTA 500 в Істборні, впевнено виграла 1:6. Це була перша зустріч тенісисток. Марта вперше зіграла у третьому колі на трав'яному "мейджорі".

OMG YESSSSSSSSS @Madison_Keys!!!!!!! So so happy for your win today and I’m SOOOOO happy I could come cheer you on in person 😭😭😭😭😭 thx you so much for the towel and for the being the absolute BESTTT ✨✨✨💕💕💕❤️ R4 here we come!!!!! LOVE YOUUUUU!! ✨✨✨✨✨💕💕 #Wimbledon pic.twitter.com/kbmx3DzCVf — Sam Yung (@samjoeyung) July 8, 2023

У рамках першого кола Марта в неймовірно складному матчі обіграла Марію Саккарі з Греції, яка йде на восьмій сходинці в рейтингу WTA. Костюк у чисту програла перший сет, але змогла зібратися і перемогла в наступних двох. У другому раунді українка здобула перемогу над Паулою Бадосою з Іспанії на відмові суперниці, яка знялася в другому сеті.

Є шанси в парі та у міксті

Марта Костюк продовжить свій виступ на Вімблдоні у парному розряді, а також міксті. У парному розряді вона виступає разом із Оленою Рузе. Цей дует здолав у першому матчі пару Петерсон/Шмідлова.

Нагадаємо, що раніше Світоліна та Цуренко вийшли у четверте коло "Вімблдону".

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