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Костюк из-за травмы не удалось прервать победную серию Киз

8 июля 2023 22:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Костюк из-за травмы не удалось прервать победную серию Киз
Украинка уступила два сета. Фото: Reuters/Hannah Mckay
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в одиночном разряде на Уимблдоне-2023. В третьем круге травяного мейджора она в двух сетах уступила Мэдисон Киз из США.

Поединок продлился 1 час и 12 минут, передает портал Новини.LIVE.

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После первого сета, завершившегося победой американки 4:6, Костюк вызвала врача на корт, после чего покинула корт и пошла в подтрибунное помещение. Марта вернулась на площадку с перевязанным правым бедром.

Второй сет Киз, на прошлой неделе выигравшая титул WTA 500 в Истборне, уверенно выиграла 1:6. Это была первая встреча теннисисток. Марта впервые сыграла в третьем круге на травяном "мейджоре".

В рамках первого круга Марта в невероятно сложном матче обыграла Марию Саккари из Греции, которая идет на восьмой строчке в рейтинге WTA. Костюк в чистую проиграла первый сет, но смогла собраться и победила в следующих двух. Во втором раунде украинка одержала победу над Паулой Бадосой из Испании на отказе снявшейся во втором сете соперницы.

Есть шансы в паре и миксте

Марта Костюк продолжит свое выступление на Уимблдоне в парном разряде, а также миксте. В парном разряде она выступает вместе с Еленой Рузе. Этот дуэт одолел в первом матче пару Петерсон/Шмидлова.

Напомним, что ранее Свитолина и Цуренко вышли в четвертый круг "Уимблдона".

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