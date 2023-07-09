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Світоліна в емоційному протистоянні пройшла білоруску Азаренка

9 липня 2023 23:17
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Світоліна в емоційному протистоянні пройшла білоруску Азаренка
Українка вийшла у чвертьфінал Вімблдону. Фото: Twitter/WTA
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує радувати вболівальників своєю грою після повернення на міжнародну арену. У драматичному матчі ⅛ фіналу Вімблдону вона відсвяткувала першу перемогу у шести матчах проти суперниці з нейтральної країни Азаренка. 

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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Раніше тенісистки чотири рази зустрічалися на хардових турнірах та один раз на ґрунті. Останнє їхнє протистояння відбулося на початку 2022 року у третьому колі Australian Open.

У вирішальному сеті Еліна була попереду з рахунком 3:0 з брейком, проте потім програла три гейми поспіль. Після цього тенісистки майже без проблем боронила свої подачі. На тай-брейку Світоліна поступалася 2:4 та 4:7, але зрівнювала рахунок, і в результаті з другого матчболу ейсом змогла завершити зустріч.

Десятий чвертьфінал Еліни

Таким чином українка досягла свого десятого чвертьфіналу на турнірах Великого шолому, у тому числі другого на Вімблдоні. У 2019 році Еліні вдалося дійти до півфіналу, що є її найкращим результатом на цьому рівні. У тому ж сезоні Світоліна зіграла до 1/2 фіналу та на Відкритому чемпіонаті США.

Наступною суперницею Еліни буде перша ракетка світу Іга Швентек.

А от Леся Цуренко не змогла пройти далі та поступилася Джессіці Пегулі із США — 6:1, 6:3. 

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